Аналитик Жданович: Популизм активно используется в ходе электоральных кампаний в Польше

Избирательная кампания в Польше выходит на финишную прямую. Выборы президента страны намечены на 18 мая. Основная борьба, как ожидается, развернется между представителями двух враждующих политических лагерей - Каролем Навроцким от партии "Право и справедливость" (ПиС) и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским от "Гражданской платформы".

Один из важных моментов этой электоральной кампании заключается в том, что он повлияет непосредственно на будущее польских политических сил внутри страны. Если "Право и справедливость" потеряет президентское кресло (сейчас его занимает их представитель), и его займет представитель "Гражданской платформы", фактически у Дональда Туска окажется вся полнота политической власти. Это сейчас президент от "Права и справедливости" выступает как политический тормоз, который может сдерживать различные инициативы Дональда Туска и парламента Польши. Но в дальнейшем, если все-таки ситуация изменится, возникает вопрос, возможны ли политические репрессии с учетом того, что уже наблюдали, когда Дональд Туск фактически устроил переворот в медиасфере и поставил своих людей на управляющие позиции.

"Что касается политических репрессий в Польше, это вообще история, если такую ретроспективу построить историческую немножко вглубь, то тут можно говорить, начиная с 1989 года, - заметил аналитик Павел Жданович. - А если говорить о ближайших событиях, как можем вспомнить, 2023 год, когда начались кадровые чистки, все, кто был связан не только в госаппарате, в каких-то крупных национальных корпорациях, с партией "Право и справедливость", практически были вычищены. Поэтому если победит кандидат Тшасковский от "Гражданской платформы", то ситуация сложится уникально. Сегодня ситуацию в Польше можно характеризовать как политическая неопределенность. 13 человек участвуют в этой гонке. Начиная с 2003 года, и это отмечается самими польскими политологами и аналитиками, наблюдается политический кризис и кризис демократии. Демократия и рынок – это два священных понятия в польской политической жизни".

Аналитик напомнил, что с 2005 года фактически только две крайние правые партии принимают участие в политической борьбе. И есть определенная усталость самого польского народа от одних и тех же кандидатов, фактически выражающих одни и те же программные требования, от одних и тех же партий. И главное, что значительная часть польского народа уже не связывает свое благополучие, экономическое улучшение своего состояния с этими политическими партиями.