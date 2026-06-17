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"Логичная эволюция вектора": почему Беларусь и Китай уже не просто торгуют, а вместе создают продукт
Стратегический курс на развитие всесторонних отношений с Китайской Народной Республикой остается неизменным, однако происходит логичная эволюция этого вектора. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков в программе "В эфире Китай".
"Наши приоритеты трансформируются. Но необходимо отметить, что основной вектор остается тем же. Стратегический курс сохраняется. Единственное, я бы сказал о том, что происходит логичная эволюция этого вектора. Ведь за несколько десятилетий благодаря Президенту Беларуси Александру Лукашенко мы смогли добиться наивысшего уровня взаимодействия с Китайской Народной Республикой", - отметил посол.
По его словам, за эти годы Беларусь и Китай прошли несколько этапов экономического сотрудничества. "Мы начинали с простой базовой торговли между нашими организациями. Следующий этап был связан с инвестиционной модернизацией наших флагманов, крупных предприятий, за счет китайских кредитных линий. И сейчас мы перешли на другой этап взаимодействия, когда речь идет о промышленной кооперации, участии в цепочках создания добавленной стоимости", - рассказал Александр Червяков.
Посол подчеркнул, что в Беларуси созданы все необходимые условия для иностранных инвесторов, в том числе для китайских партнеров. "Сегодня в Республике Беларусь создана вся институциональная среда для иностранных инвесторов. А для Китая есть прогрессивное соглашение, которое позволяет гарантировать как белорусским, так и китайским партнерам стабильность ведения бизнеса на наших территориях", - добавил дипломат.
Таким образом, по оценке Александра Червякова, отношения Беларуси и Китая перешли на качественно новый уровень - от торгово-инвестиционного сотрудничества к глубокой промышленной кооперации и совместному участию в цепочках создания добавленной стоимости.