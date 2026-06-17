"Логичная эволюция вектора": почему Беларусь и Китай уже не просто торгуют, а вместе создают продукт

Стратегический курс на развитие всесторонних отношений с Китайской Народной Республикой остается неизменным, однако происходит логичная эволюция этого вектора. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков в программе "В эфире Китай".

"Наши приоритеты трансформируются. Но необходимо отметить, что основной вектор остается тем же. Стратегический курс сохраняется. Единственное, я бы сказал о том, что происходит логичная эволюция этого вектора. Ведь за несколько десятилетий благодаря Президенту Беларуси Александру Лукашенко мы смогли добиться наивысшего уровня взаимодействия с Китайской Народной Республикой", - отметил посол.

Александр Червяков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4913187d-c526-4984-9f9c-e905fd99ba27/conversions/733ce53e-6549-485f-bdaa-1eca6513c313-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4913187d-c526-4984-9f9c-e905fd99ba27/conversions/733ce53e-6549-485f-bdaa-1eca6513c313-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4913187d-c526-4984-9f9c-e905fd99ba27/conversions/733ce53e-6549-485f-bdaa-1eca6513c313-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4913187d-c526-4984-9f9c-e905fd99ba27/conversions/733ce53e-6549-485f-bdaa-1eca6513c313-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, за эти годы Беларусь и Китай прошли несколько этапов экономического сотрудничества. "Мы начинали с простой базовой торговли между нашими организациями. Следующий этап был связан с инвестиционной модернизацией наших флагманов, крупных предприятий, за счет китайских кредитных линий. И сейчас мы перешли на другой этап взаимодействия, когда речь идет о промышленной кооперации, участии в цепочках создания добавленной стоимости", - рассказал Александр Червяков.

Посол подчеркнул, что в Беларуси созданы все необходимые условия для иностранных инвесторов, в том числе для китайских партнеров. "Сегодня в Республике Беларусь создана вся институциональная среда для иностранных инвесторов. А для Китая есть прогрессивное соглашение, которое позволяет гарантировать как белорусским, так и китайским партнерам стабильность ведения бизнеса на наших территориях", - добавил дипломат.