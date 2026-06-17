Как работает мусоросжигательный завод будущего в Китае news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955e1d45-bfb8-4f9f-b946-93319d23f484/conversions/8cc0db3d-cb37-4617-bd76-00feeb2d02bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955e1d45-bfb8-4f9f-b946-93319d23f484/conversions/8cc0db3d-cb37-4617-bd76-00feeb2d02bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955e1d45-bfb8-4f9f-b946-93319d23f484/conversions/8cc0db3d-cb37-4617-bd76-00feeb2d02bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955e1d45-bfb8-4f9f-b946-93319d23f484/conversions/8cc0db3d-cb37-4617-bd76-00feeb2d02bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Китае, недалеко от Пекина, расположено уникальное предприятие, где отходы превращают не только в доходы, но и электроэнергию. Как работает мусоросжигательный завод будущего рассказали в программе "В эфире Китай".

Расположенный через реку от китайской столицы, проект обеспечивает обезвреживание, сокращение объема и ресурсное использование бытовых отходов всего города Саньхэ, обслуживая 1 млн жителей. При этом на предприятии работают всего около 70 человек.

Проект объединяет экономическую выгоду, строгие требования и уникальную культурную концепцию. Гостям готовы показать все процессы в деталях.

Сотрудники мусоросжигательного завода news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec89e11a-0baf-4a4e-8cb8-6c8f427dedf9/conversions/3024bea5-e5d8-4910-8704-5a3b5b93e007-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec89e11a-0baf-4a4e-8cb8-6c8f427dedf9/conversions/3024bea5-e5d8-4910-8704-5a3b5b93e007-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec89e11a-0baf-4a4e-8cb8-6c8f427dedf9/conversions/3024bea5-e5d8-4910-8704-5a3b5b93e007-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec89e11a-0baf-4a4e-8cb8-6c8f427dedf9/conversions/3024bea5-e5d8-4910-8704-5a3b5b93e007-xl-___webp_1920.webp 1920w

В традиционном понимании мусоросжигательный завод - это что-то вдали от городской черты с явно небезопасной экологической обстановкой и неприятным запахом. Это же предприятие доказывает обратное: здесь не требуется респиратор, выбросы загрязняющих веществ гораздо ниже, например, европейских лимитов. И здесь же располагается экологический образовательный центр.

Благодаря инновационным разработкам процесс сжигания мусора происходит ступенчато. Это, в свою очередь, позволяет получить ресурсы для вторичного использования.

Хун Юн, представитель компании:

"Наши мусоросжигательные печи позволяют уменьшить объем отходов, а также их массу. Сокращение составляет до 80 %. В результате мы получаем 20 % шлака и 3 % золы. И все эти остатки могут быть использованы в качестве вторсырья. Таким образом, с точки зрения сокращения твердых отходов и их утилизации, мы можем добиться практически 100 % переработки. При этом образующиеся в процессе сжигания дымовые газы соответствуют европейским стандартам выбросов и обезвреживаются без урона для окружающей среды".

Хун Юн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03765d68-650e-4f6c-892d-fa3535a9e2e0/conversions/383e5d24-59a9-49d1-9817-3d7ce2ff748b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03765d68-650e-4f6c-892d-fa3535a9e2e0/conversions/383e5d24-59a9-49d1-9817-3d7ce2ff748b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03765d68-650e-4f6c-892d-fa3535a9e2e0/conversions/383e5d24-59a9-49d1-9817-3d7ce2ff748b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03765d68-650e-4f6c-892d-fa3535a9e2e0/conversions/383e5d24-59a9-49d1-9817-3d7ce2ff748b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Интересно, что за уровнем выбросов можно следить и в реальном времени. Индикаторы позволяют соотнести все данные с мировыми и китайскими стандартами. На производстве ежегодно сжигается 730 тыс. т отходов, при этом за этот же период генерируется около 400 млн кВт/ч электроэнергии. Процессами помогает управлять искусственный интеллект, обеспечивая стабильную работу оборудования и снижение образования выбросов.

Руководство компании признается, задача сделать проект не только прибыльным, но и экологически чистым. По ряду направлений уже удалось достичь нулевых выбросов. Есть планы по реализации подобного предприятия в Беларуси.

Гао Вайчжун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0e4dc8b-7749-481c-8c99-a4cc8182a670/conversions/9b2405e6-754f-4abc-91fe-92f85b33fd7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0e4dc8b-7749-481c-8c99-a4cc8182a670/conversions/9b2405e6-754f-4abc-91fe-92f85b33fd7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0e4dc8b-7749-481c-8c99-a4cc8182a670/conversions/9b2405e6-754f-4abc-91fe-92f85b33fd7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0e4dc8b-7749-481c-8c99-a4cc8182a670/conversions/9b2405e6-754f-4abc-91fe-92f85b33fd7d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Что касается Беларуси, мы уже провели предварительные исследования и анализ. Мы считаем, что этот проект полностью применим в вашей стране. Очень хотим передать самые прогрессивные технологии вашей стране. Такой мусоросжигательный проект позволит не только восполнить запасы энергии, но и эффективно решить проблему загрязнения окружающей среды, сделав небо более голубым, землю более чистой, а воду более прозрачной", - обозначил особый помощник руководителя компании Гао Вайчжун.