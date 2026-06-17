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Как работает мусоросжигательный завод будущего в Китае
В Китае, недалеко от Пекина, расположено уникальное предприятие, где отходы превращают не только в доходы, но и электроэнергию. Как работает мусоросжигательный завод будущего рассказали в программе "В эфире Китай".
Расположенный через реку от китайской столицы, проект обеспечивает обезвреживание, сокращение объема и ресурсное использование бытовых отходов всего города Саньхэ, обслуживая 1 млн жителей. При этом на предприятии работают всего около 70 человек.
Проект объединяет экономическую выгоду, строгие требования и уникальную культурную концепцию. Гостям готовы показать все процессы в деталях.
В традиционном понимании мусоросжигательный завод - это что-то вдали от городской черты с явно небезопасной экологической обстановкой и неприятным запахом. Это же предприятие доказывает обратное: здесь не требуется респиратор, выбросы загрязняющих веществ гораздо ниже, например, европейских лимитов. И здесь же располагается экологический образовательный центр.
Благодаря инновационным разработкам процесс сжигания мусора происходит ступенчато. Это, в свою очередь, позволяет получить ресурсы для вторичного использования.
Хун Юн, представитель компании:
"Наши мусоросжигательные печи позволяют уменьшить объем отходов, а также их массу. Сокращение составляет до 80 %. В результате мы получаем 20 % шлака и 3 % золы. И все эти остатки могут быть использованы в качестве вторсырья. Таким образом, с точки зрения сокращения твердых отходов и их утилизации, мы можем добиться практически 100 % переработки. При этом образующиеся в процессе сжигания дымовые газы соответствуют европейским стандартам выбросов и обезвреживаются без урона для окружающей среды".
Интересно, что за уровнем выбросов можно следить и в реальном времени. Индикаторы позволяют соотнести все данные с мировыми и китайскими стандартами. На производстве ежегодно сжигается 730 тыс. т отходов, при этом за этот же период генерируется около 400 млн кВт/ч электроэнергии. Процессами помогает управлять искусственный интеллект, обеспечивая стабильную работу оборудования и снижение образования выбросов.
Руководство компании признается, задача сделать проект не только прибыльным, но и экологически чистым. По ряду направлений уже удалось достичь нулевых выбросов. Есть планы по реализации подобного предприятия в Беларуси.
"Что касается Беларуси, мы уже провели предварительные исследования и анализ. Мы считаем, что этот проект полностью применим в вашей стране. Очень хотим передать самые прогрессивные технологии вашей стране. Такой мусоросжигательный проект позволит не только восполнить запасы энергии, но и эффективно решить проблему загрязнения окружающей среды, сделав небо более голубым, землю более чистой, а воду более прозрачной", - обозначил особый помощник руководителя компании Гао Вайчжун.
При реализации подобных проектов в других странах, безусловно, возникают трудности: это и разные виды отходов, региональные стандарты, подготовка кадров. Однако имеющиеся международные совместные проекты говорят о том, что сохранить планету вместе реально и выгодно.