17 июля в Лондоне под пером Cтармера и Мерца начинают эксгумацию трупа второй мировой.

Договор не просто бумажка. Он символизирует переход от разговоров о войне к подготовке к войне. Чего в нем больше - взаимных гарантий или гарантий предстоящей войны - большой вопрос!

Впервые с 1945 года Великобритания и Германия заключают двусторонний военный пакт, откровенно заточенный против определенной страны. В данном случае - России.

Стержнем договора становятся два краеугольных камня. Во-первых, так называемый "Меч сдерживания". Совместная разработка и развертывание новой дальнобойной ракетной системы с радиусом действия более 2000 километров. Это прямое, недвусмысленное заявление о намерениях. Такие ракеты способны достать до ключевых целей в глубине России, возрождая дух (и риски) эпохи "евроракет" 1980-х. Прикрываясь термином "сдерживание", Лондон и Берлин фактически запускают новую гонку вооружений на континенте, рискуя дальнейшей эскалацией. Во-вторых, это так называемый "Щит взаимности": провозглашение принципа "атака на одного - атака на обоих". Эта формулировка, эхом напоминающая 5-ю статью НАТО, создает мини-НАТО внутри альянса. Это сигнал Москве о серьезности намерений, но также и потенциальный якорь, который может втянуть оба государства в конфликт, даже если непосредственные интересы одного из них не затронуты напрямую.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Фактически они готовят ядро, такое агрессивное милитаристское ядро, для того, чтобы приступить к новому переформатированию мира, к новой мировой войне. И вот этот альянс формируется сейчас на фоне оборонительных инициатив, а последствия его будут в реальной политике по всему миру. Все эти деньги, которые, как мы видим, что зеленая энергетика не стала стимулом для Европы в целом, для того, чтобы доминировать в мире в 21-м веке, эту повестку перехватил Китай. Поэтому Европа и Великобритания традиционно переходят к своей агрессивной милитаристской повестке. И вместо ветряных мельниц, вместо солнечных панелей будут делать танки и бомбардировщики".

Открытость разговоров о войне, которую обещают лидеры, лишь подчеркивает глубину кризиса доверия между Западом и Россией. Однако возникает вопрос: приведет ли эта открытость к поиску диалога и деэскалации, или же станет лишь фоном для наращивания силового потенциала? Этот договор знаменует окончательный отход от послевоенных ограничений для Германии и ее возвращение в клуб полноценных военных держав, теперь уже в союзе с бывшим противником и оккупантом. Но цена амбиций Стармера и Мерца может оказаться высока. Новые ракеты у границ России – это красная линия для Кремля, гарантирующая ответные меры и углубление раскола. Европа, пытаясь обрести независимую "силу устрашения", рискует стать не хозяином своей безопасности, а полем новой холодной (или даже не очень холодной) войны. Тень 1945 года сегодня незримо витает над Лондоном, напоминая о том, к чему может привести безудержная милитаризация и игра в сдерживание без границ.

Что мы имеем? Германия и Британия рвут шаблоны послевоенного мира, где немцы каялись, а британцы гордо держались особняком. Теперь они вместе, с ракетами и обещаниями сдерживания. Но это эвфемизм, который звучит громко, но пахнет провокацией.

Стармер и Мерц играют с огнем, а поджечь могут весь континент. И знаете что? В этой игре проигравших будет больше, чем победителей.