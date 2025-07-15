Мжаванадзе: Беларусь будет очень надежным другом для Грузии

Беларусь намерена углублять отношения с Грузией по разным направлениям и стать надежным другом для страны. Об этом заявил председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе, сообщает Sputnik .

О планах Беларуси по сближению с Грузией Мжаванадзе лично узнал от нового посла Николая Рогащука на праздновании Дня независимости Беларуси 3 июля. На мероприятии Мжаванадзе и руководителю Института Евразии Гулбаату Рцхиладзе передали юбилейные медали "80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

"В своей речи Рогащук сказал, что Беларусь стремится к тесным отношениям с Грузией и будет в дальнейшем предпринимать шаги к сближению. Могу с уверенностью сказать, что в лице Беларуси у Грузии будет очень надежный друг. Посол отметил и важность развития торгово-экономических связей, туризма и т. д", - заявил Мжаванадзе.

Комментируя назначение заместителя управляющего делами президента Николая Рогащука на должность посла Беларуси в Грузии, президент Александр Лукашенко 22 мая отметил, что отношения между Минском и Тбилиси улучшились. "У нас сдвинулись отношения в лучшую сторону. Я очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ", - заявил Лукашенко.

Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в 1994 году. Отношения между двумя странами стали стремительно развиваться после 2015 года, когда Лукашенко впервые посетил Тбилиси с официальным визитом.

Между странами действует безвизовый режим, Тбилиси и Минск связывают прямые авиарейсы. Посольство Грузии функционирует в Минске с 2008 года. В декабре 2016 года открылось посольство Беларуси в Тбилиси. Первым послом стал Михаил Мятликов.

По словам Мжаванадзе, Беларусь - пример того, как можно создать экономически сильную страну, имея торговые связи с Россией.