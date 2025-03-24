Россия, США и Украина пытаются договориться о перемирии

В развитие договоренностей, которые были достигнуты на прошлой неделе президентами России и Соединенных Штатов, 24 марта начались переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде. Накануне американцы встретились здесь же с представителями Украины, а в ближайшие часы планируют пригласить их для общения вновь. Судя по всему, прорывных решений пока нет, но общая атмосфера является обнадеживающей. Впрочем было бы странно, если бы кровопролитный конфликт, который пребывает в острой фазе уже более трех лет, удалось урегулировать за несколько дней.

Контакты в Эр-Рияде сами участники предпочитают называть "техническими консультациями": любые серьезные политические решения будут приниматься государственными лидерами, а сейчас на столе переговорщиков связанные с урегулированием частные проблемы. При этом проблемы хоть и частные, но способные стать камнем преткновения на пути, ведущем к миру. Поскольку темы обсуждаются крайне чувствительные, из комплекса The Ritz-Carlton, где общаются делегации, удалены все представители прессы. Любое лишнее слово может привести к крушению хитроумных комбинаций, плетением которых заняты дипломаты. Даже состав делегаций известен лишь в самых общих чертах. США представляют старший директор Совета нацбезопасности Пик и представитель госдепа Энтон, Россию - сенатор Карасин и помощник директора ФСБ Беседа, от Украины прибыли министр обороны Умеров и представитель офиса президента Палиса.

Мы стали ближе к миру, чем когда-либо. Это началось с того, что президент Трамп поговорил с обоими лидерами один на один. Рубио и я привлекли россиян и украинцев на нашем уровне. И теперь у нас есть технические группы фактически с украинцами и россиянами, которые проводят непрямые переговоры на одной площадке. Майк Уолтц, советник президента США по национальной безопасности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает воздерживаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре во исполнение обещания, которое Владимир Путин дал Дональду Трампу. Придерживаться этого одностороннего моратория Россия намерена и далее, хотя Киев продолжает бить по энергоузлам.

И сразу же до нынешнего раунда переговоров мы видим, что предмет переговоров стороны трактуют по-разному. После телефонного разговора Трампа с Путиным российская сторона действительно согласилась на приостановку ударов по энергетическим объектам. Со своей стороны уже после переговоров Трампа с Зеленским из Киева начали говорить, что это прекращение огня должно касаться не только энергетических объектов, но и вообще инфраструктуры. Иван Скориков, политолог, руководитель отдела Украины Института стран СНГ

Песков сообщил также, что Москва добивается в Эр-Рияде прекращения огня на просторах Черного моря. Это позволит прибрежным державам в полном объеме восстановить торговлю, в том числе зерном и удобрениями. Источники британской The Financial Times, между тем, сообщают, что европейские чиновники очень опасаются успеха в решении этого вопроса. В ЕС полагают, что в случае прекращения огня Россия возьмет Черное море под свой полный контроль. Евросоюз вообще ищет способы торпедировать договорный процесс. Европейцы хотели бы реализации принципа "мир через силу", который провозглашен на последнем саммите ЕС. В Брюсселе считают, что необходимо создать условия, когда Украина будет диктовать условия прекращения огня. Между тем это вряд ли осуществимо даже в самом отдаленном будущем, значит, конфликт рискует сделаться бесконечным.

Европа собирается добавить поводов для войны. Европа, которая по идее должна быть заинтересована в том, чтобы снести все стены, все препятствия между Европой и Россией с тем, чтобы гармонично, на взаимовыгодной основе развиваться, говорит о том, что им нужно до зубов вооружить Украину. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Впрочем США и Россия полностью исключили ЕС из переговорного процесса. В силу этого Евросоюз лишен какой-либо возможности влиять на происходящее в Саудовской Аравии. Издание The New York Times, между тем, считает, что встречи в Эр-Рияде - это часть реализации глобальной стратегии перезагрузки американо-российских отношений. В этом смысле Украина в контактах США с Владимиром Путиным - тема важная, но далеко не первоочередная.

Я не считаю, что он хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем была во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны не было НАТО. То есть у вас есть страны, которые вооружены. Что касается меня, то в этом смысле я верю ему на слово. И я думаю, что европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению. Но это, в общем-то, не имеет значения. Стив Уиткофф, специальный посланник президента США