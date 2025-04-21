Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Программа Первого крайне насыщенная. Уже у трапа самолета Александра Лукашенко встречал необычный почетный караул - девушки из ретровзвода МВД России по Волгоградской области.

Первый пункт назначения Александра Лукашенко и Владимира Путина - Мамаев курган. Президенты Беларуси и России возложили цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы".

В это время Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в международном форуме "Великое наследие - общее будущее". Основная цель мероприятия - сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В своей речи белорусский Президент отметит: "На Волге стояли насмерть. Как в Брестской крепости".