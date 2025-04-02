Президент подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти, усилении исполнительской дисциплины. Так, недопустимо вмешательство госорганов, должностных лиц в компетенцию друг друга. Исключается формирование и функционирование советов, комиссий, групп, других экспертных и консультативно-совещательных структур, подменяющих госорганы, кроме непосредственно предусмотренных законодательными актами. Запрещается необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате. Директива содержит также нормы о необходимости упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юрлиц, а также обеспечить информационную безопасность.