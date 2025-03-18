18 марта исполнилось 35 лет со дня начала политической карьеры Александра Лукашенко

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18 марта исполнилось 35 лет, как началась политическая карьера Александра Лукашенко.

18 марта 1990 года будущий белорусский лидер стал депутатом Верховного Совета. И тогда еще никто не подозревал, что этот энергичный и неподкупный управленец с яркими лидерскими качествами поведет Беларусь в независимое будущее.

Те, кто уже тогда был рядом, видели в молодом депутате не только активного защитника народных интересов, но и бескомпромиссного лидера с четкой позицией по главным направлениям развития страны и жизни общества.

Я анализировала, что ему помогало, чтобы ему поверил народ Беларуси. И поняла, что он полностью отдавал себя работе и заботе о людях. Он хотел сделать хорошо не для себя, а для страны. Надежда Ермакова, заслуженный экономист Беларуси

"Александр Лукашенко запомнился, во-первых, тем, что был самым молодым депутатом. И всегда, когда надо было что-то прокомментировать, мы его звали, потому что он никогда не отказывался. Во-вторых, со своей харизмой он начинал говорить, а журналисты стояли и слушали его", - вспомнил главный директор Международного радио "Беларусь" Валерий Радуцкий.