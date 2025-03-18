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18 марта исполнилось 35 лет со дня начала политической карьеры Александра Лукашенко
18 марта исполнилось 35 лет, как началась политическая карьера Александра Лукашенко.
18 марта 1990 года будущий белорусский лидер стал депутатом Верховного Совета. И тогда еще никто не подозревал, что этот энергичный и неподкупный управленец с яркими лидерскими качествами поведет Беларусь в независимое будущее.
Те, кто уже тогда был рядом, видели в молодом депутате не только активного защитника народных интересов, но и бескомпромиссного лидера с четкой позицией по главным направлениям развития страны и жизни общества.
Я анализировала, что ему помогало, чтобы ему поверил народ Беларуси. И поняла, что он полностью отдавал себя работе и заботе о людях. Он хотел сделать хорошо не для себя, а для страны.
"Александр Лукашенко запомнился, во-первых, тем, что был самым молодым депутатом. И всегда, когда надо было что-то прокомментировать, мы его звали, потому что он никогда не отказывался. Во-вторых, со своей харизмой он начинал говорить, а журналисты стояли и слушали его", - вспомнил главный директор Международного радио "Беларусь" Валерий Радуцкий.
Александр Лукашенко стал первым Президентом Беларуси 10 июля 1994 года. Ни правые, ни левые тогда не воспринимали его всерьез, а земляки верили, не спали ночь и провожали с цветами.