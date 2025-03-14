Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предложении Украины создать в Беларуси лагеря для военнопленных. Об этом он заявил в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1", сообщает БЕЛТА.

"Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы (Беларусь. - Прим. БЕЛТА) контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы - в лагерь, россияне - в лагерь, - рассказал о предложении глава государства. - Но мы (Беларусь по условиям предложения. - Прим. БЕЛТА) не занимаем никакую позицию. Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее".

По словам Александра Лукашенко, когда встал вопрос о финансировании, ответ украинской стороны был таков: "Мы деньги найдем".

"Я говорю: тогда второе - договаривайтесь с россиянами. Договоритесь - мы с удовольствием будем вам помогать", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства также поделился некоторыми наблюдениями по результатам проведенного недавно обмена. Это в частности касается раненых, кто получил серьезные увечья, в том числе лишился конечностей. Александр Лукашенко интересовался у белорусских медиков их состоянием, как к россиянам относились на украинской стороне. "Удивительно, но вот помощь им оказали квалифицированно в Украине. Не просто взяли, кинули грязные, загнивающие раны. Нет, украинцы на месте там оказали этим раненым российским военнопленным хорошую помощь", - заявил он.

"Значит, там есть нормальные люди…" - сделала вывод интервьюер.