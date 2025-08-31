Белорусский Президент с 16-м по счету визитом в КНР. Повестка у Александра Лукашенко в эти дни очень насыщенная: впереди важные политические контакты. Саммит Шанхайской организации, двусторонние переговоры, парад Победы на Тяньаньмэнь.

Встреча с председателем Си Цзиньпином уже состоялась. Беларусь готова и дальше плотно работать с Китаем. Более 3 десятков лет Минск и Пекин выстраивают тот самый доверительный диалог, который "решает" и в политике, и в экономике.

Саммит Шанхайской организации Китай, который председательствует в этом году, решил проводить не в Пекине, а в Тяньцзине. Это можно сказать такой "город-спутник" для китайской столицы, правда, с населением в 13 миллионов человек. Пожалуй, самой масштабной в истории организации будет встреча лидеров "шанхайской семьи", как принято говорить на Востоке.

Александр Лукашенко прилетел в Китай накануне! Как политик свой "курс на восток" он взял еще до старта президентской карьеры. И сегодня спустя 3 десятилетия это приносит свои плоды - рекордный товарооборот между странами в прошлом году - 8 с половиной миллиардов долларов, а главное - сильная держава в союзниках и партнерах.

На старте встречи с Си Цзиньпином Александр Лукашенко поделится впечатлениями, которые в моменте (это о том, что можно увидеть, проехав по улицам), и глобальными - прогресс, которого достиг Китай за последние годы, невозможно игнорировать. И это будет не дань дипломатии - выдержанная позиция Пекина идет на контрасте с попытками "привнести демократию" бомбами и санкциями.

Александр Лукашенко, Си Цзиньпин

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил результаты развития Китая. Об этом он заявил на переговорах в Тяньцзине с Председателем КНР Си Цзиньпином.

"Уважаемый Председатель! Много хотелось сказать, обдумывая накануне эту встречу. Но когда бываешь где-то, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, забываешь о том, что хотел сказать. Вы просто молодцы - гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае. Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в преддверии визита рассказал китайским журналистам, как еще во времена Цзян Цзэминя (был Председателем КНР с 1993 по 2003 год) приезжал в Китай, и на повестке дня стоял один вопрос: "Технологии, технологии, технологии". "Я помню, мы передавали определенные технологии КНР, а сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям - от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления", - отметил Президент.

"Поэтому вот такие хорошие впечатления уводят на второй план все, о чем ты думаешь глобальном. А вы делаете глобальное из простого. Я вас поздравляю", - добавил белорусский лидер.

Си Цзиньпин, Председатель КНР

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире".

В преддверии визита в интервью Медикорпорации Китая наш Президент делился мнением о том, что на его взгляд позволило КНР выйти на первые позиции в мире. Слагаемых успеха, как обычно, много, но трудолюбие и дисциплина - точно в их числе.

"Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой. Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает серьезно, понимает, что мы очень многое потеряли", - заявил глава белорусского государства.

"Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили", - добавил Александр Лукашенко.

Для переговоров политики выбирают и строгий деловой стиль - как в этот раз, и формат семейных встреч. Расположение лидеров, стратегическое партнерство, общие высокотехнологичные и гуманитарные проекты, плюс немалые китайские инвестиции - сотрудничество с Минском Пекин определят неслучайно как железное братство.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"На данный момент китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне. В июне мы с вами встретились в Пекине, решили и дальше углублять многоплановое двустороннее сотрудничество. Предлагаем на основе плодотворных результатов, достигнутых в рамках годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран".

Президент дал поручения по горячим следам разговора с председателем КНР, по инсайдам, доклад ответственного за китайское направление первого вице-премьера Снопкова был тут же. Ну а Тяньцзинский форум будет для нас для особенным - Минск впервые на саммите как полноправный участник Шанхайской организации. Планета на острие геополитического момента, но, кажется, глобальный Юг - а именно так условно называют страны незападного мира в ШОС - готов дружить сильнее против диктата Запада.

Кирилл Котков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, политолог (Россия):

"Организация, которая носит название «Шанхайская организация сотрудничества», Была создана как блок государств, поддерживающих между собой дружественные отношения с целью найти противодействие расширению НАТО на восток. Вот на самом деле истинная цель создания этой организации была именно такова. Здесь всем странам, участникам или наблюдателям, есть что предложить. Есть что предложить Китаю, есть что предложить Беларуси, есть что предложить Индии".

После заседания Совета глав государств лидеры примут "Тяньцзиньскую декларацию" и утвердят стратегию развития ШОС на следующие 10 лет, то есть такую дорожную карту для всех участников.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"В эту организацию входят фактически единомышленники, которые смотрят на процессы мирового развития одним взглядом и готовы вместе консолидировать свои усилия для того, чтобы наша планета, наш регион был более безопасным, более стабильным и развивался, повышая благосостояние наших граждан".

"В ходе визита Президента будет подписан целый ряд очень важных решений, которые определят деятельность Шанхайской организации на ближайшую перспективу. Это касательно искусственного интеллекта, цифрового развития, повестки энергетики и зеленого развития планеты, вопросов создания новых структур, которые будут заниматься антитеррористической и антинаркотической деятельностью, очень важной тоже для нашего региона", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Шанхайская организация существует почти четверть века, но в последнее время набирает силу. Люди и ресурсы для того, чтобы расти и развиваться, есть санкционным и пошлинным ультиматумам вопреки! В эксклюзивном интервью Синьхуа Александр Лукашенко скажет точнее - это уже дипломатический игрок глобального уровня.

Со вступлением Беларуси в ШОС число ее членов увеличилось до десяти, и это, без ложной скромности, конечно же, усилило влияние организации на евразийском пространстве. Более того, наша страна стала связующим звеном в экономических проектах, так как через нас открываются новые маршруты в Европу.

После переговоров с главой КНР кортеж белорусского Президента покинул Дом приемов правительства, но с председателем Си прощались с ремаркой "до вечера". Первых лиц ждал торжественный прием от имени Главы Китайской Народной Республики.

С этого момента "шанхайская семья" в сборе и можно начинать. Перед совместным фото Александр Лукашенко обменяется теплыми приветствиями с индийским премьером Моди и президентом Турции Эрдоганом.

Впрочем, по первым кадрам на полях ШОС видно, что Президент Беларуси успел пообщаться и с премьером Пакистана, и азербайджанским коллегой