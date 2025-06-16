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Благодарность Президента Беларуси объявлена отличившимся преподавателям и студентам
Благодарность Президента Беларуси объявлена преподавателям и студентам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 16 июня, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи Благодарности удостоены 7 педагогов: доцент кафедры теории и истории государства и права Академии Министерства внутренних дел Дмитрий Воропаев, заведующая кафедрой германского языкознания Белорусского государственного университета Марина Гутовская, заведующая кафедрой машиноведения и деталей машин Белорусского национального технического университета Алла Калина, доцент кафедры технологий и механизации животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного аграрного технического университета Федор Назаров, заведующая кафедрой "Архитектура и строительство" Белорусского государственного университета транспорта Наталья Семченко, заведующий кафедрой фундаментальной математики Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Александр Трофимук и доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Ирина Щурок.
Благодарность Президента объявлена также группе студентов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В числе 18 человек, удостоенных награды, - студент 4 курса факультета радиотехники и электроники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Александр Абрамчук, студент 5 курса факультета романских языков Минского государственного лингвистического университета Ратмир Грищенко, курсант 5 курса факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации Алеся Листопад и студентка 4 курса факультета начального образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Виталина Солошко.