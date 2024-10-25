3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Фельдман: Беларусь может обеспечить продовольственную, технологическую и научную безопасность
Беларусь стала партнером БРИКС. Можно ее с этим поздравить, так как формат экономических и политических отношений с этим объединением теперь выходит на качественно новый уровень.
И это не только потому, что БРИКС интересен Беларуси как крупнейшее экономическое интеграционное объединение, но еще и потому, что сама Беларусь с ее гигантским потенциалом очень интересна БРИКС. Причем сразу в нескольких аспектах - от продовольственной до технологической безопасности.
Таким мнением в "Актуальном интервью" поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
Беларусь может предложить БРИКС замечательные логистические пути по доставке товаров, производимых в Азии, в Европу. И об этом говорил Президент Лукашенко. Если Запад отбросит свои идеологические разногласия и снова решит сесть за стол переговоров, вернется к прагматичной политике взаимовыгодного сотрудничества, мы не против.
Он также подчеркнул, что транзитом через Беларусь высококачественные товары из России, Китая, Индии вполне могут пойти в направлении Брюсселя, Берлина или Парижа. "Надо только им обрести больше суверенитета и прекратить позволять навязывать им доминанты внешней и внутренней политики. И, конечно, Беларусь может быть интересна в контексте обеспечения продовольственной безопасности, особенно когда речь касается стран Африки, Юго-Восточной Азии", - заключил Павел Фельдман.
В конце концов Беларусь является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений, что тоже является крайне важным для сельского хозяйства и обеспечения мировой продуктовой безопасности, а также сельскохозяйственной техники. Не говоря уже о гигантском социальном потенциале Беларуси, ее специалистах, айтишниках, ученых, которые были бы востребованы в вопросах научно-технического взаимодействия с любой страной БРИКС.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все