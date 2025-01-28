Какие направления для сотрудничества с ЮАР Лукашенко считает перспективными

В Беларуси придают большое значение развитию всестороннего партнерства с Южно-Африканской Республикой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с делегацией Панафриканского парламента, сообщает БЕЛТА.

"Это касается добычи полезных ископаемых, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки и образования. Важное место занимает проект по сборочному производству тракторов на основе белорусских технологий", - перечислил глава государства направления для развития сотрудничества.