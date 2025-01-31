Кому Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил научным и научно-педагогическим работникам дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

Дипломы доктора наук глава государства вручил 11 ученым.

В их числе доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры физики и аэрокосмических технологий БГУ Александр Поляков. Ученая степень доктора присуждена ему за развитие теории процесса рециркуляции оптических сигналов в замкнутых волоконно-оптических системах со спектральным разделением информационных каналов. Полученные результаты являются основой для создания измерителей различных физических величин. Могут использоваться в специализированных оптических процессорах, лазерной космической связи и в подземных волоконных системах охраны периметра для контроля подходов к запретным зонам режимных и стратегических объектов.

Ученая степень доктора химических наук присуждена доценту, заведующему кафедрой экологической химии и биохимии Института имени А.Д.Сахарова Белгосуниверситета Сиямаку Насеру Шахабу за разработку физико-химических основ создания пленочных поляризаторов на основе окрашенных полимеров и полимерных композитов для жидкокристаллических индикаторов и устройств оптоэлектроники. Результаты использованы в производстве поляроидов при изготовлении дозиметров, производстве приборов проверки подлинности документов, дефектоскопов.

Доцент, начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода удостоен ученой степени доктора технических наук за разработку комплексной оценки огнестойкости современных строительных конструкций из высокопрочного, модифицированного и центрифугированного бетонов, тонкостенных и предварительно напряженных конструкций. Установлены закономерности их поведения и механизмы разрушения при пожаре, разработаны методы определения пределов огнестойкости и эффективные решения огнезащиты. Это позволяет при проектировании моделировать жизненный цикл зданий в особых расчетных ситуациях пожара и обеспечить пожарную безопасность зданий и сооружений.

Ученая степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена доценту, заведующему лабораторией селекции льна-долгунца Института льна Виктору Богдану за новые научные и практические результаты в селекции льна-долгунца, включающие создание генетического фонда льна-долгунца (628 образцов из 33 стран мира) и выделение генов хозяйственно полезных признаков.

Еще один доктор сельскохозяйственных наук - доцент, директор Института защиты растений НАН Беларуси Александр Запрудский. Он удостоен этой ученой степени за разработку и внедрение научно обоснованного комплекса основных агротехнических и агрохимических приемов технологии возделывания кормовых бобов на зерно.

Ученая степень доктора исторических наук присуждена доценту, ректору Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирине Китурко за изучение деятельности государственной таможенной службы в 1764-1795 годах. Полученные результаты используются при преподавании в вузах, а также при создании музейных экспозиций и научно-популярных изданий по отечественной истории.

Доценту, профессору кафедры акушерства и гинекологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Ирине Верес присуждена ученая степень доктора медицинских наук за разработку и внедрение в практическое здравоохранение нового комплекса программ диагностики, прогнозирования и лечения послеродового эндометрита. Применение этого комплекса позволяет выявить данную патологию на ранних стадиях и своевременно назначить терапию - доказана его эффективность в снижении материнской заболеваемости в 2,4 раза и улучшении репродуктивного здоровья женщин.

Ученая степень доктора медицинских наук присуждена доценту, профессору кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Татьяне Емельянцевой за разработку и внедрение методов диагностики, реабилитации и абилитации, медико-социальной экспертизы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также с другими расстройствами нейропсихического развития, включая расстройства аутистического спектра. Осуществление разработанной программы реабилитации и абилитации позволяет сократить до 5 лет срок восстановления жизнедеятельности детей с СДВГ.

Еще один доктор медицинских наук - доцент, заместитель декана лечебного факультета БГМУ Алексей Кадушкин. Ученая степень присуждена ему за разработку метода прогнозирования эффективности применения глюкокортикоидов у пациентов с обострением хронической обструктивной болезни легких. Метод позволяет осуществлять персонифицированное лечение пациентов, страдающих этим заболеванием.

Ученая степень доктора медицинских наук также присуждена доценту, начальнику кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского института БГМУ Дмитрию Клюйко за разработку, научное обоснование и внедрение в клиническую практику нового персонифицированного подхода к оказанию медицинской помощи пациентам со спаечной болезнью органов брюшной полости. Это позволило добиться отсутствия летальных исходов и сократить количество послеоперационных осложнений в 3,4 раза.