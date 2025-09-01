Лукашенко: Беларусь готова подключиться к инициативе Китая по глобальному управлению

Беларусь готова подключиться к инициативе Китая по глобальному управлению. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате "ШОС плюс", пишет БЕЛТА .

"От уважаемого Председателя Си мы услышали четкую оценку ситуации и ключевые принципы, опираясь на которые, можно решать реальные проблемы стран и народов: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. Мы готовы подключиться к этой инициативе и в ШОС, и на площадке ООН", - сказал белорусский лидер.