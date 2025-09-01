3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Лукашенко: Беларусь готова подключиться к инициативе Китая по глобальному управлению
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Беларусь готова подключиться к инициативе Китая по глобальному управлениюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5850a1c-e2c5-4125-aa1f-713110ad2567/conversions/9f277622-1737-4231-9c80-8fdd7b3e8d99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5850a1c-e2c5-4125-aa1f-713110ad2567/conversions/9f277622-1737-4231-9c80-8fdd7b3e8d99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5850a1c-e2c5-4125-aa1f-713110ad2567/conversions/9f277622-1737-4231-9c80-8fdd7b3e8d99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5850a1c-e2c5-4125-aa1f-713110ad2567/conversions/9f277622-1737-4231-9c80-8fdd7b3e8d99-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларусь готова подключиться к инициативе Китая по глобальному управлению. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате "ШОС плюс", пишет БЕЛТА.
"От уважаемого Председателя Си мы услышали четкую оценку ситуации и ключевые принципы, опираясь на которые, можно решать реальные проблемы стран и народов: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. Мы готовы подключиться к этой инициативе и в ШОС, и на площадке ООН", - сказал белорусский лидер.
Фото РИА Новости