Лукашенко: Беларусь считает важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС

В китайском Тяньцзине продолжается заседание Совета глав государств ШОС. Идут выступления глав государств - участников ШОС. Первым свое видение организации представил лидер Китая. Си Цзиньпин призвал к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

К слову, проект пользуется большой поддержкой и Александра Лукашенко. В своей речи на саммите Президент Беларуси подчеркнул важность диалога между членами ШОС и открытость в решении проблем и вопросов, например, таких, как продовольственная безопасность и развитие научного потенциала Евразии.

Беларусь считает крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС, заявил белорусский лидер в своем выступлении в Тяньцзине.

Глава государства отметил, что уже сегодня есть механизмы (от рабочих групп до Межбанковского объединения ШОС), которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста.

"Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, IТ и прикладных наук", - завил Президент.

Александр Лукашенко также отметил важность укрепления связей между странами ШОС в сферах образования, науки и культуры. "Гуманитарное измерение ШОС важно наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями", - сказал он.