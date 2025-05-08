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Лукашенко: Беларусь - спокойная, мирная страна, и ее нужно сберечь
Пока вокруг творится неразбериха и появляются точки нестабильности, Беларусь остается спокойной, мирной страной, и ее нужно сберечь. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 8 мая на торжественном открытии Международного выставочного центра в Минске, сообщает БЕЛТА.
"Мы живем в непростое время. Санкции нас душат со всех сторон. Нас пытаются удушить. Но мы живем. И не просто живем. Мы даже создаем уникальные объекты будущего, как этот, - подчеркнул Президент. - Все зависит от нас. Давайте, как я часто говорил, будем делать все на своих рабочих местах. Ничего не надо выдумывать. Пришел, отработал, пошел домой, в субботу и воскресенье отдохнул... Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать сами. Тоже каждый на своем месте: я как Президент буду заниматься своими вопросами, правительство будет экономикой, Администрация (Президента - прим. ред.) - политикой, дипломатией и прочее. Все выстроено. Эта машина должна работать без сбоев".
Глава государства обратил внимание, что во власть пришло много представителей нового поколения, как это и обещал Александр Лукашенко. Эти люди - патриоты, которые любят свою страну, хотят сохранить ее. Остаются во власти также и более опытные управленцы, чтобы сохранялась преемственность.
Говоря про обстановку в стране, Президент отметил: "Тихо, спокойно. Мы живем в спокойной, мирной, доброй стране. Надо ее сберечь. Это особо звучит в канун 80-летия Победы в той страшной войне. Вокруг очень большая неразбериха".
"Много нестабильных точек, которые могут получить свое развитие. Для нас важно - и для меня, и для вас - не допустить развития, неблагоприятного для Беларуси. Надо защитить свою страну. Давайте будем мирно трудиться, жить и смотреть на достижения, созданные нашими руками", - подчеркнул Александр Лукашенко.