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Лукашенко: Беларусь - убежденный сторонник углубления евразийской интеграции
Автор:Редакция news.by
Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 июня на совещании по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, сообщает БЕЛТА.
"Еще раз отмечу: Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего общего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания", - заявил глава государства.
Во время совещания обсуждались организационные вопросы проведения Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета, а также повестка саммита и наиболее важные ее пункты.