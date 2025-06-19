Лукашенко: Беларусь - убежденный сторонник углубления евразийской интеграции

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09a5e95c-3070-46d9-8a7c-cbcef1138305/conversions/e7a116d5-e92b-475a-9191-143157a732d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09a5e95c-3070-46d9-8a7c-cbcef1138305/conversions/e7a116d5-e92b-475a-9191-143157a732d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09a5e95c-3070-46d9-8a7c-cbcef1138305/conversions/e7a116d5-e92b-475a-9191-143157a732d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09a5e95c-3070-46d9-8a7c-cbcef1138305/conversions/e7a116d5-e92b-475a-9191-143157a732d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 июня на совещании по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, сообщает БЕЛТА.

"Еще раз отмечу: Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего общего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания", - заявил глава государства.