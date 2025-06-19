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Лукашенко: Беларусь - убежденный сторонник углубления евразийской интеграции

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Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 июня на совещании по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, сообщает БЕЛТА.

"Еще раз отмечу: Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего общего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания", - заявил глава государства.

Во время совещания обсуждались организационные вопросы проведения Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета, а также повестка саммита и наиболее важные ее пункты.

ПрезидентАлександр Лукашенко