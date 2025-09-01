3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Лукашенко: Быть частью "шанхайской семьи" - стратегический выбор Беларуси
Быть частью "шанхайской семьи" - стратегический выбор Беларуси. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на саммите в Тяньцзине.
В своей речи белорусский лидер отметил ключевые вопросы для дальнейшего развития организации: безопасность Евразии, торговля без барьеров, открытие новых транспортных коридоров, а также наука и инновации.
Умение договариваться даже при наличии различий делает ШОС по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении.
Глава государства констатировал, что сейчас очень непростое время, когда происходит формирование нового международного порядка: "Мир стремительно движется от однополярной модели с ее претензией на исключительность и доминирование определенной группы стран к справедливой многополярной системе, основанной на балансе интересов, уважении суверенитета и взаимном доверии".
"Такой переходный период сопряжен с острыми противоречиями и конфликтами. Мы видим это в различных регионах, в том числе и на Ближнем Востоке, где сохраняются серьезные разногласия между ключевыми игроками, чреватые рисками для всей нашей планеты", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, в ряде случаев роста антагонизма и конфронтации можно было бы избежать, ведь зачастую они возникают из-за тривиального отсутствия общения на нужном уровне и в нужной тональности.
"К сожалению, не все противоречия обходят стороной и "шанхайскую семью". Но именно способность сохранять открытыми каналы коммуникации, умение договариваться даже при наличии различий - это то, что ШОС делает по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией. В условиях нестабильной мировой обстановки единство и сплоченность - наши важнейшие преимущества. Как говорил Конфуций, "когда люди объединены, даже слабые становятся сильными, когда они разобщены, даже сильные слабеют", - подчеркнул белорусский лидер.
Отдельное внимание заострил Президент Беларуси и на общем кошельке Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко видит потребность в независимом финансовом механизме ШОС.
В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, важно иметь инструмент, который нивелирует подобный негативный эффект, резюмировал Президент.