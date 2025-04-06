Лукашенко дал прогноз белорусской экономики в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" говорил о развитии белорусской экономики, сообщает БЕЛТА.

Темпы роста экономики Беларуси в 2024 году составили около 4 %.

Отвечая на вопрос, удастся ли сохранить такую динамику в этом году, Александр Лукашенко выразил мнение: "Да, где-то возле этого будут темпы роста". Вместе с тем он обратил внимание, что постоянно наращивать темпы к нынешним высоким показателям довольно сложно: "Все время база подрастает, к которой мы проценты считаем".

"К нулю легче прирастать, чем к 90 %, поэтому, естественно, 4,5 % или 5 % (темпов роста экономики - прим. ред.) ни у нас, ни у России постоянно быть не может, - подчеркнул Президент. - Но это не страшно, потому что тот процент или два, на которые мы будем прирастать в 2027-2030 годах, он будет весомее, чем сегодняшние три, четыре или пять процентов. Поэтому надеяться на то, что все время мы будем расти по 5 %, не приходится".

Наряду с этим Александр Лукашенко отметил, что прирост белорусской экономики в 2024 году был больше, чем в Германии. "И мы об этом можем говорить, потому что у нас не ноль был. У нас очень высокая была база экономики, и нам 4 % добавить - это очень-очень сложно", - отметил глава государства.

По мнению Президента, "надо отдать должное и поблагодарить" те западные компании, которые сбежали из Беларуси и России, за счет чего выиграли отечественные производители. "Очень важная сфера - обеспечение людей. И вот то, чтобы обеспечить людей, у Беларуси в наличии", - подчеркнул глава государства.

Преимущество получили и белорусские высокотехнологичные предприятия, например "ИНТЕГРАЛ". "Только Беларусь сохранила основы микроэлектроники, и мы сегодня востребованы на нашем основном рынке, и не только на российском рынке", - продолжил Президент.