Белорусы Данилов и Воробей выиграли бронзу в эстафете на лыжероллерах в Сочи
Белорусы Степан Данилов и Максим Воробей стали третьими в мужской одиночной эстафете на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи, пишет БЕЛТА.
Участие в мужской эстафете на лыжероллерах приняли шесть белорусских дуэтов и 13 пар из России. В начале гонки лидерство захватили наши Максим Воробей и Степан Данилов, которые удерживали первое место вплоть до последнего этапа. По итогам заключительной стрельбы Данилов опустился на третью строчку, на этой же позиции Степан и финишировал. Победу одержали россияне Олег Домичек и Дмитрий Евменов, серебро взяли их соотечественники Александр Поварницын и Александр Корнев.
Биатлонистки Воробей и Шаклеина выиграли бронзу в эстафете на этапе Кубка Содружества
Победу одержали россиянки Анастасия Гришина и Елизавета Каплина, вторыми финишировали Виктория Метеля и Кристина Резцова
Что касается результатов других белорусских пар, то Илья Авсеенко и Антон Смольский замкнули пятерку сильнейших, Андрей Гаврош и Алексей Логвинов стали 11-ми, Глеб Орловский и Денис Еремов - 13-е, Никита Лобастов и Павел Белько - 14-е, Константин Бабуров и Александр Голяк - 18-е.
Ранее сегодня наши Ксения Воробей и Ирина Шаклеина завоевали бронзу в женской эстафете. Накануне Антон Смольский показал третий результат в спринте. Программу первого этапа Кубка Содружества в Сочи завершат гонки преследования 7 сентября. Девушки выйдут на старт в 11:00, парни убегут на дистанцию в 13:00.