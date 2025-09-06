Белорусы Данилов и Воробей выиграли бронзу в эстафете на лыжероллерах в Сочи

Максим Воробей / Фото Минспорта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bbcdc61-4adf-4939-9e44-07ce887e24f0/conversions/0b6ea77e-d6a2-4d10-a436-fb5f3d8b4475-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bbcdc61-4adf-4939-9e44-07ce887e24f0/conversions/0b6ea77e-d6a2-4d10-a436-fb5f3d8b4475-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bbcdc61-4adf-4939-9e44-07ce887e24f0/conversions/0b6ea77e-d6a2-4d10-a436-fb5f3d8b4475-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bbcdc61-4adf-4939-9e44-07ce887e24f0/conversions/0b6ea77e-d6a2-4d10-a436-fb5f3d8b4475-xl-___webp_1920.webp 1920w Максим Воробей / Фото Минспорта

Белорусы Степан Данилов и Максим Воробей стали третьими в мужской одиночной эстафете на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи, пишет БЕЛТА.

Участие в мужской эстафете на лыжероллерах приняли шесть белорусских дуэтов и 13 пар из России. В начале гонки лидерство захватили наши Максим Воробей и Степан Данилов, которые удерживали первое место вплоть до последнего этапа. По итогам заключительной стрельбы Данилов опустился на третью строчку, на этой же позиции Степан и финишировал. Победу одержали россияне Олег Домичек и Дмитрий Евменов, серебро взяли их соотечественники Александр Поварницын и Александр Корнев.

Что касается результатов других белорусских пар, то Илья Авсеенко и Антон Смольский замкнули пятерку сильнейших, Андрей Гаврош и Алексей Логвинов стали 11-ми, Глеб Орловский и Денис Еремов - 13-е, Никита Лобастов и Павел Белько - 14-е, Константин Бабуров и Александр Голяк - 18-е.