Лукашенко: Если бы мы пошли западным путем, за что многие ратуют, сегодня бы спорта в стране не было

Зарплата от результата, финансирование от прогресса. Президент 4 апреля собрал совещание по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта.

Как финансировать клубы? По какому принципу должна распределяться спонсорская помощь? И сколько должен из нужд покрывать бюджет? Об этом говорили очень детально.

Совещание по спорту: что нужно изменить в подходах?

Профессионально обсудить ситуацию в спорте. Для этого собрались 4 апреля во Дворце Независимости руководители разных федерации и Министерства спорта. Гандбол, хоккей, футбол, теннис - большинство из собравшихся очень известные спортсмены в прошлом. Сферу знают и как игроки, и уже как руководители, отсюда и полный карт-бланш в аналитике.

Результат и финансирование - слагаемые успеха

Что такое спорт? Это результаты и финансирование. Две вещи, которые зависят друг от друга напрямую. Но тут много тонкостей. Если в связке победа - деньги все понятно, то как быть с теми, кто результат не показывает. Или не показывает, потому что находится в худших финансовых условиях.

"Я пригласил вас для того, чтобы профессионально обсудить вопросы, насколько эффективно мы расходуем средства на развитие спорта, в частности, его игровых видов. Потому что это наше все, это то, что любит народ, тысячи и тысячи человек приходят на эти игры. Эта проблема и обсуждение назрели давно. Мы, конечно же, выработали определенную систему поддержки команд, тренеров, спортсменов. Нам надо с учетом нашего опыта и выработки тех направлений нашего сотрудничества и действий отбросить все ненужное и определиться, как будем жить дальше", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций, детский спорт. "Скажу откровенно. Если бы мы пошли западным путем, за что многие ратуют, сегодня бы спорта в стране не было. И вас бы не было, извините за это. Я этим хочу показать не то, что какие мы великие и многое сделали, а то, что отдачи немного от этих вложений", - отметил глава государства.

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Да, в отдельных видах спорта белорусы показывают хорошие результаты: в прыжках на батуте, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, борьбе. "Но мы ждем побед и в других видах спорта", - заявил Александр Лукашенко.

Недавно белорусов порадовали и хоккеисты: 3 апреля минское "Динамо" обыграло ЦСКА в очередном матче плей-офф КХЛ. Однако это, скорее, исключение из правил, считает Президент.

"Рано еще, очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского "Динамо". Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться назавтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Но то, что вы благородно в третьем периоде поступили… Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с "нуля" уйти. А мы не старались добить, забить", - высказался об этой игре глава государства.

"Динамо" разгромило ЦСКА на домашней арене

"Динамо" действительно показало уровень, разгромив ЦСКА на домашней арене. Российский клуб оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина - главного трофея Континентальной хоккейной лиги. Белорусам арена аплодировала стоя. На совещании прозвучит, что такой игры хотелось бы на постоянной основе

Лукашенко: Подход незыблемый - дайте результат

"Подход незыблемый: даете результат - получаете деньги, прежде всего достойную заработную плату. Нет результата - нет денег. Вот главная формула. Как хотите меня понимайте", - заявил Александр Лукашенко.

При этом глава государства заметил, что о таком подходе он предупреждал всегда. "Вот именно так будем поступать. Нужен, мужики, результат. Не будет результата, толку не будет", - подчеркнул Президент.

Такого же принципа Александр Лукашенко придерживается и в других сферах. "Не может быть так, что я шкуру снимаю с правительства, с нового премьер-министра: дай экономику. Или с главы Администрации: выдай организацию и прочее. Или социальную сферу с вице-премьера. А вы будете ходить на расслабоне. Такого же не бывает. Поэтому есть один критерий. Есть результат в экономике - хорошо работает правительство, Национальный банк. Есть результат в спорте - хорошо", - сказал белорусский лидер.

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В то же время глава государства обратил внимание, что не стоит забывать и о подготовке резерва. Об этом надо думать уже сегодня.

Речь о всех видах, не только игровых. Например, в белорусском пятиборье 23-летняя Мария Гнетчик - одна из лидеров в мире. Виолетта Гуреева 4 апреля выиграла бронзу этапа Кубка Леднева, серьезного турнира в этом виде спорта. Гребцы-каноисты Иван Козлов и Глеб Демин выиграли золото чемпионата мира среди юниоров. Наша грация Дарья Веренич забрала 4 золота в Баку. Каждый такой результат оценивается. Каждый чемпион на виду. И для этого формируется и формировалась инфраструктура.

Контроль за инфраструктурой

Не просто так речь зашла о юношеском спорте - именно на этом этапе белорусы часто показывают очень крутые результаты, а дальше это как будто растворяется во взрослых кубках и соревнованиях. Не потерять их - задача номер один.

Цена прогресса

"Спорт в нашей стране получал и будет получать необходимую поддержку, но каждый вложенный рубль, пусть их даже немного, должен быть оправдан и давать отдачу. Вот мое требование. Не будет этого - не будет денег. Я хочу, чтобы премьер слышал и министр финансов: не будет никаких денег, если не будет прогресса".

"Я же давно формулу изложил. Санкции, не санкции… Что, россияне нас не пускают на какие-то соревнования? Скажите. Я завтра решу любой вопрос вам в России. Но вы хотя бы у россиян выигрывайте. Не хотя бы, а выиграйте у россиян по тем видам спорта, где вы под санкциями. И даже не под санкциями. Ничего больше не надо, - заявил белорусский лидер. - Выигрывайте в гандболе. В велоспорте, гребле уже превзошли - молодцы. Это видно. Соответствующее отношение будет. Как-то волейбол всплеснул в конце прошлого сезона - сейчас я его вообще не вижу".

"Поэтому рубль вложили в спорт - отдача должна быть", - резюмировал Президент.

Глава государства попросил участников совещания высказать свое видение по дальнейшему функционированию системы поддержки спорта. "Каким образом предлагается оптимизировать расходы клубов, будет ли польза от этого государству? Мы сейчас клубы везде создаем: можно же. Когда-то на Западе подсмотрели. Клубы, клубы, клубы… Люди есть, чиновники есть. А как мне докладывали, в некоторых клубах там вообще... У Президента нет такой зарплаты, как у них. Все хорошо. А спортсмены ходят нищие, ниже 500 долларов заработная плата. Какой спортсмен будет работать? Не будет он работать", - убежден Александр Лукашенко.

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Многое зависит и как бы от спонсоров. Как это работает? - господдержка для всех одинакова. По 191 указу. А вот каких спонсоров найдет клуб - это вторично. И среди этих спонсоров легко могут быть государственные компании. Любые.

Разные возможности финансирования

"Разные возможности предприятий, вследствие чего разное распределение средств и разные зарплаты игроков клубов. Пример - "Беларуськалий", который содержит баскетбольный, волейбольный, футбольный, хоккейный клуб. "Шахтер", "Нафтан", Мозырский НПЗ, БМЗ, БелАЗ, "Гродно Азот", табачная фабрика и так далее. Естественно, в этих клубах и в этих командах заработная плата на порядок выше, чем в других клубах. Зарплата зависит не от результатов, а от спонсоров", - считает министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Что предлагает Минспорта. Вот эту поддержку от госсектора в качестве спонсорской тоже делить поровну. Не опираясь на позиции, кто и о чем договорился. С одной стороны, мысль здравая, но вот реализация требует обсуждения.

Как сравнивать клубы без ошибок?

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев поинтересовался, как одинаковое количество денег будет распределяться по всем клубам, если все они разные.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма:

"Количество спортсменов, количество игроков в клубах, у нас штаты типовые, они должны быть, что в Гомеле, что в Витебске, что в Могилеве, что в Минске одинаковые. Субсидия выделяться будет всем одинаковая. Учитывая то, что бюджетное финансирование у нас четко разложено по сметам, будет предлагаться субсидия на покрытие текущих расходов, на премирование спортсменов в зависимости от вида спорта, от количества спортсменов. Потому что у каждого вида спорта количество спортсменов разное, будут выделяться субсидии, которые мы предварительно определили и согласовали".

Когда могут заработать нововведения?

Насколько это будет работать? В этом году точно нет - сметы подписаны, деньги распределены. Что касается внешних заработков - если ФИФА выделила Белорусской федерации футбола за сезон 2023-24 почти 8 млн долларов, то эти деньги и останутся в подчинении федерации. Министерство спорта настаивает на новом указе.

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Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Мы планируем указ разработать до 1 июля. Сам он уже есть в черновом варианте. Проект уже есть, приложение к нему. Пакетным принципом внести и с 1 января 2026 года, когда начнется новый финансовый год, уже по новым этим принципам и работать".