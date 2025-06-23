Лукашенко: Милосердие, гуманизм и солидарность близки как Мальтийскому ордену, так и Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя и Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джона Данлэпа с Днем Святого Иоанна Крестителя. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что принципы, которыми на протяжении столетий руководствуется орден, - милосердие, гуманизм и солидарность - близки и Беларуси. "Мы разделяем убеждение в том, что забота о человеке, помощь слабым и обездоленным, стремление к диалогу и взаимопониманию являются фундаментальными основами справедливого и гармоничного миропорядка", - говорится в поздравлении.

Особый смысл, по словам Президента, имеет нынешний юбилейный год, который отмечается Католическим Костелом как Год надежды. "Это время духовного обновления, укрепления универсальных ценностей и солидарности. Считаю, деятельность Мальтийского ордена, наполненная служением и состраданием, будет занимать достойное место в деле стремления к спокойствию и духовному возрождению, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Пускай испытания современности станут стимулом для переосмысления, поиска путей примирения и углубления международного сотрудничества".