Лукашенко: Мир - это сверхценность для любого народа

Разговор о межконфессиональном взаимопонимании и центрах веры. Во Дворце Независимости сегодня встретились главы конфессий, исповедуемых в нашей стране. Православные и католики, мусульмане и иудеи, протестанты и адвентисты. Диалог с Президентом получился открытым и многообещающим. Всем представителям религиозных объединений было предложено подумать о создании центров веры, где концентрировалось бы все лучшее и ценное, собранное людьми и передаваемое из поколения в поколение.

Много говорили о ценности семьи. Сегодня это самый атакуемый институт, который защищает церковь в том числе в Беларуси и мире.



Многоконфессиональная Беларусь

О том, что Беларусь не просто многоконфессиональная, еще представители разных вер поддерживают связь между собой, знают все. Это одно из наших очень человечных проявлений толерантности и цивилизованности. Пока в мире разногласия в вере приводят, к сожалению, к столкновениям и войнам, белорусы строят храмы с двумя крестами и поддерживают любые ответвления не только христианства. Лидеры 8 конфессий собрались сегодня во Дворце Независимости по приглашению Президента. И достаточно посмотреть на атмосферу в кулуарах ожидания, чтобы понять: разногласий здесь не было и никогда не будет.

Президент обозначил, что этот разговор специально был перенесен на время после выборов, чтобы не было двойных посылов. Церковные институты и государственность всегда были тесно связаны в Беларуси в первую очередь общими целями: мир, созидание, понятные правила жизни.

Атмосфера взаимного уважения

"Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. В наши дни это удивительно для многих, в том числе в так называемых цивилизованных странах. Сосуществование христианства, ислама, иудаизма и других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, сплотило и закалило белорусскую нацию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы всегда открыты для тех, кто приходит к нам с добром. Так будет всегда. Никогда не препятствуем зарубежным паломникам, которые едут поклониться нашим святыням. Мы помогаем людям, попавшим в беду, прежде всего беженцам. При этом, не жалея собственной жизни, готовы дать решительный отпор врагу. Так бывало не раз в нашей тысячелетней истории", - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Великой Победы. Во время войны белорусскую землю защищали представители различных вероисповеданий.

"Мы вместе победили фашизм, обрели мир, скрепленный кровью многих народов. И очень этим миром дорожим, - заявил белорусский лидер. - Неспроста в Беларуси существует традиция совместной межрелигиозной молитвы именно о мире. Я всегда говорю: мир - это сверхценность для любого народа, для всех народов. Нам важно этот мир сберечь".

"Духовный щит" над Беларусью

Отдельное спасибо Президент скажет в целом за духовный щит, который держат все представители конфессий для Беларуси. Церковь во многом воспитывает нацию, начиная с малых лет.

"Любовь к Родине начинается с ребенка: с любви к семье, своему дому, своему городу, храму. Иначе превратимся в иванов, не помнящих родства своего" - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что на встрече нет закрытых тем, он готов обсудить все волнующие священнослужителей вопросы. "Ведь все, что мы делаем, мы делаем ради мира и нашего духовного единства", - заявил белорусский лидер.

"И еще одна тема, которая последнее время меня волнует и которой я живу, когда думаю о нашем религиозном развитии, межконфессиональном развитии. Мы должны нашим религиям, которые у нас существуют, создать соответствующие центры", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это должны быть просторные и доступные для верующих святыни. Президент заверил, что государство подставит плечо другим конфессиям точно так же, как и православной церкви. "Мы обязательно поможем", - заявил он.

"Понимаете, храмов много. Но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья ", - подчеркнул глава государства.

Если говорить о православной церкви (и Президент это упомянет), таким центром уже можно назвать Жировичи. Туда едут исцелиться, приложиться к иконам. У мужского монастыря есть статус - ставропигиальный. В церковном мире это значит прямое подчинение главе церкви. Митрополит Вениамин свою речь начнет с поздравления Президента с итогами выборов. Православие в нашей стране исповедует больше 70 % белорусов, их интересы и чаяния церковь знает достоверно.

В своем выступлении во время встречи Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил главу государства с прошедшими выборами и переизбранием на пост Президента.

"Итоги прошедших выборов зримо свидетельствуют о верности выбранного пути развития страны, высоком уровне доверия и сплоченности наших граждан, которые любят свою страну, ценят порядок и мир, - обратил внимание Митрополит Вениамин. - Но что еще более важно, итоги выборов еще означают сохранение мира и стабильности на белорусской земле в то время, когда человечество все глубже ввязывается в пучину межгосударственных и глобальных конфликтов".

Александр Лукашенко поблагодарил за поздравления и обратил внимание, что прошедшие выборы стали общим достижением. "Мы провели выборы так, как не проводят нигде. Я мечтал об этом, и это случилось - тихо, спокойно. Люди пришли и приятно удивили всех, кто приехал наблюдать за выборами".

"Выборы - это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе, и я, и власть, и вы в том числе. Мы хорошую работу над ошибками провели", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все основные ценности белорусского общества закреплены в Конституции страны, а многие из них с одобрения и подачи тех конфессий, которые представлены в Беларуси.

"Поэтому тут пенять не на что. Правила нашей жизни, закрепленные в Конституции, - они для всех, они глубинные, они исходят из понимания нашим обществом, народом того, где мы находимся, и чертят те ориентиры, на которые мы должны смотреть при нашем движении вперед", - обратил внимание Лукашенко. Неслучайно рядом с православным экзархом за столом будет сидеть председатель конфессии католических епископов в Беларуси. Православие и католицизм в нашей стране легко идут рука об руку, помогают друг другу и получают равную поддержку от государства.

На мероприятии выступил Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь, председатель Конференции католических епископов Беларуси Иосиф Станевский. Он рассказал о деятельности Римско-католической церкви в Республике Беларусь и о восстановлении после пожара Будславского костела Вознесения Пресвятой Девы Марии.

“От имени всех верующих католической церкви хочу поблагодарить Вас, уважаемый Александр Григорьевич, за помощь в восстановлении святыни после пожара - Будславский костел знают во всем мире. Эта святыня является духовной жемчужиной для каждого католика Беларуси. А с сегодняшнего дня и центром католицизма в Беларуси”, - сказал Иосиф Станевский.

Большой пожар в Будславе случился в 2021 году. Пожар начался на чердаке, первой версией была неисправность электропроводки. В моменте спасали костел, в том числе чудотворную икону Будславской Божьей матери, и МЧС, и прихожане. Сейчас Будславский фест, где костел - главная точка притяжения, опять собирает весь католический мир.

Александр Лукашенко и Папа Римский Франциск уже встречались в 2016 году во время визита нашего Президента в Ватикан. Тогда в апостольском дворце стороны и обсудили развитие отношений Беларуси и РКЦ.

“Я очень уважаю Папу Римского, прошу, передайте ему самые добрые пожелания, - отметил Александр Лукашенко. - Это действительно крепкий человек. Человек, который не просто живет и служит. Он умеет говорить прямо в глаза то, что думает, для представителей всех слоев населения".

"Наши идеи и взгляды не расходятся, мы знаем - и он это знает, и я знаю, мы об этом говорили, - обратил внимание Президент. - Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания".

Такая честность всегда приветствовалась в Беларуси. В комплекте с принципиальностью, в тех же вопросах сохранения традиционной семьи, как будут говорит за столом многие, может сохранить мир. Церковь христиан веры евангельской стоит на тех же позициях. Епископ будет говорить и о спецнагрузке: центры по борьбе с наркоманией - то, чем известен протестантизм в своем духовном курсе.

Леонид Бирюк, епископ Объединенной Церкви христиан веры евангельской:

"Сегодня у нас есть 15 реабилитационных центров, и мы имеем хорошие результаты. После года реабилитации, полгода адаптации, примерно 75 % людей не возвращаются к зависимости. И это мы делаем не как альтернатива государственным службам, но в тесном сотрудничестве. Многие наши семьи - многодетные. Я сам имею 5 детей, и не случайно это слово "семья", оно как раз говорит о том, что эта политика государства очень нам дорога, и это действительно большая помощь в деле построения нашего государства и мира".

Как должны называть церкви или какими быть, Президент подчеркнул, в Беларуси никто не диктует. Единственное требование - не делать из конфессии организации, которые действуют в интересах других государств. Вот эта игра в иноагентов будет сразу останавливаться. Все остальное получит только поддержку

"Я всегда говорил, что у каждого своя дорога к храму и никто никому не должен мешать. Если мусульманин хочет пойти в мечеть помолиться, он туда пойдет. И ему мешать не надо. Если католик в костел привык ходить и хочет туда пойти, он туда пойдет. Если православные хотят в церкви помолиться, пусть туда идут. Наша задача - помочь человеку (не найти - он сам должен найти свою дорогу), мы должны поддержать его в этом стремлении. Никакого давления здесь быть не должно. И это помогло нам. И мы имеем такой межконфессиональный мир", - заявил белорусский лидер.

"Эта встреча была запланирована в канун выборов. И я тогда категорически отверг эту идею. Я не хотел, чтобы упрекали меня в том, что под выборы игра какая-то и прочее. Я говорю: "Встретимся после выборов и поговорим о насущных проблемах". Чтобы все вы понимали, что это не какая-то политическая акция с использованием наших церквей и верующих через вас", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что Президент обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ. Но бывает, что в обществе не очень понимают ту или иную ситуацию. "Но ты должен убедить людей. Ты должен пожертвовать все для того, чтобы люди это поняли", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил о событиях 2019-2020 годов, включая пандемию, внутриполитические события. "Как бы я ни стремился до вас достучаться и до своих людей, я искренне признаю, что не все поняли то, что происходит. Церковь наша, любых конфессий, не отвергает (мысль, что. - Прим. ред.) - время все расставит на свои места. Время расставило все на свои места, - сказал Президент. - И сейчас мы поняли, кто финансировал, сколько выделяли на эту заразу, откуда она пошла, сколько погибло людей. И признали, что единственно правильным был путь, который выбрали мы с вами".

"Ну не получилось у меня достучаться до вас. И это одна из причин, пусть не самая главная, которой воспользовались наши противники, отдельные враги для того, чтобы перевернуть страну. Мы тоже уже об этом знаем, сколько на это и кому было пожертвовано денег. Слушайте, если бы на дело пошли эти деньги, мы бы сегодня не обсуждали никакие проблемы наших конфессий. Мы бы и центры построили для них, и с наркоманией бы помогали вам больше бороться, многодетным помогать и так далее и тому подобное", - подчеркнул глава государства.

Но эта страница в белорусской истории тоже уже перевернута. Выводы сделаны. А перспективы совсем другие.

Президент в этой связи заметил, что в любой конфессии присутствует железная дисциплина. И если она есть, то будет и успех.

"Это не значит, что ходить и шашкой махать. Нет. Если мы выработали какую-то идею и приняли решение, ее надо реализовывать. И должны к этому стремиться все. Я в этом вижу исполнительскую дисциплину", - пояснил белорусский лидер.

Он привел пример в области АПК. Если в Беларуси наработали в этой сфере определенный потенциал, сумели накормить и одеть людей, то нужно это и далее поддерживать и развивать, для чего как раз нужна дисциплина.

То же самое касается работы предприятий в сфере машиностроения, электроники и прочих, которые в Беларуси сохранили еще с советских времен. "Мы видим от них эффект, должна быть дисциплина железная, чтобы их еще приподнять на ступень. Тогда будем мы богаче. Надо производить качественную продукцию. Тогда у нас покупать будут. И по цене выше, чем сейчас. Все просто, от земли все идет. Ну как Он (Господь. - Прим. ред.) нас и учил", - сказал глава государства.

Передать этот пример новым поколениям. Как найти максимально короткую дорогу к душе молодых людей, об этом задумываются сейчас все конфессиональные лидеры. Центр исламского мира в Беларуси находится в Минске. Муфтий Абу-Бекир Юхьянович будет говорить как раз об этом. 23 общины мусульман - среди них много молодых людей, как никогда нуждаются в наставничестве и ведении по жизненному пути.

Абу-Бекир Шабанович, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

"Ваши отеческие пожелания превратить Минскую соборную мечеть в центр ислама Беларуси мы выполнили. Сегодня эта мечеть является действительно центром не только богословия, не только притяжения верующих нашей страны, но она превратилась в такую диалоговую площадку межгосударственных, межнациональных, межконфессиональных встреч. Встреч молодежи, обсуждение различных проектов, исполнения благих дел. Особенно значима работа с молодежью. Сохранить нашу мусульманскую, белорусскую семью, потому что такой поток "разноцветия гендерного", расчеловечивания плывет со всех сторон на всех нас. Я с большой радостью, уважаемый Александр Григорьевич, передаю благодарность от наших мусульман, выражаю поддержку от всех нас и молитвенное благопожелание в успешном выполнении всех масштабных задач пятилетки качества, намеченных Вами, и принятых на Всебелорусском народным собрании".

Эмираты, Катар, Оман, Азербайджан - теплые отношения мусульманского мира с Беларусью можно легко проследить по внешним командировкам Президента. На Востоке Лукашенко как главу белорусов принимают лучше, чем, в принципе, любых политиков с Запада. Это только еще раз подчеркивает, что отношения строятся на всех уровнях. Успешно.

"С мусульманами у меня особые отношения - полная гармония. Так сложилось в моей президентской жизни, что с мусульманскими странами, практически со всеми, у меня прекрасные отношения. Больше, чем прекрасные. Я всегда с уважением относился к ним, они меня нормально воспринимают, несмотря на то, что я не мусульманин", - сказал Александр Лукашенко.

"Честно говоря, я благодарен вам за такую позицию. Вы всегда ее занимали и никогда не шатались ни влево, ни вправо. Я это очень ценю. Беларусь вроде бы не мусульманская страна, а позиция мусульман у нас серьезная. Спасибо вам огромное за такое отношение к Беларуси, и помните (это касается всех наших конфессий), что это ваша земля - и татар, и башкир, и других, которые приехали к нам. Не там ваша земля. Там, может быть, ваши корни, и ваша душа там. Но земля ваша здесь. И я уверен, что у многих и душа здесь. Поэтому я вам очень благодарен за такую позицию", - заявил Президент.

Своей землей Беларусь считают и евреи. Вот кто действительно может оценить конфессиональную лояльность. В Беларуси не знают, что такое антисемитизм.

Одна из причин, кроме глобально адекватности, - наша общая история.

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма:

"К сожалению, некоторые наши соседи забыли, кто освободил Европу от нацизма, уничтожившего 6 млн евреев. Буквально недавно состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Освенцима. И туда не была приглашена официальная белорусская делегация. К сожалению. Не были приглашены потомки тех, кто ценой своей жизни или рискуя жизнью своей, своих семей спасали евреев в годы холокоста, в годы страшной войны. Основой мира и добрососедства, на мой взгляд, является семья. Я сам внук двух фронтовиков, которые вернулись с войны, но не нашли своей семьи. Семьи были уничтожены в 1941-1942 годах. Не опустили рук, отстраивали Минск и Борисов. Создали новые семьи и всегда верили в светлое будущее и в диалог между людьми".

Тростенец - один из самых страшных лагерей под Минском. К сожалению, общее в истории еврейского и белорусского народов. Больше 200 тыс. человек там замучили насмерть. Сожгли, расстреляли, уничтожили. Евреев сюда везли и из Западной Европы под прикрытием массового переселения. Живым никто не возвращался.

Президент также напомнил, как принималось решение по созданию мемориального комплекса "Тростенец", где погибло очень много евреев и представителей других национальностей. Александр Лукашенко тогда выступил с твердой позицией не делить погибших по национальности. "Я говорю: "Слушайте, хватит делить, давайте создадим мемориал там". Это же наши люди, наши граждане. Если в пропорции взять, то, наверное, больше, чем в Беларуси, евреев фашисты не уничтожили ни на одной из территорий", - сказал глава государства.

Во время встречи Александр Лукашенко вспомнил о своем визите в Израиль и о том, как его встречали местные жители.

"Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь, особенно из числа националистов, все время пытались мне приписать антисемитизм. Была развернута такая кампания. Как ехать в Израиль? Думаю: "Ну ничего, народ умный, поймут", - сказал глава государства.

Он рассказал, как сразу по прилете в Израиль, буквально когда он спустился с трапа самолета, ему сообщили, что встречи ним ждет большое число местных евреев. Встречу в итоге было решено организовать в большом зале гостиницы, где можно было собрать несколько сотен представителей от желающих встретиться. "Из ситуации надо выходить. Договорились о том, что кто-то там объяснит людям и предложит определиться. Согласились, представителей позвали", - вспомнил те события белорусский лидер.

По его словам, на встрече в том числе касались вклада евреев в победу над нацизмом. Александр Лукашенко тогда откровенно заявил, что, пожалуй, нигде так евреи не воевали, как в Беларуси. "Надо было - и мстили за своих погибших соотечественников, и воевали по-настоящему. По-нашему, как бывает у русских, белорусов - славян. И, вы знаете, все встали и овацией это восприняли. Вот так вот "антисемита" встречали в израильском государстве", - отметил Президент.

Добрые и понимающие - так белорусов оценивают все, кто приходил на наши земли с новой верой. Баптизм появился на белорусской земле в конце 19-го века. Пришел из Америки. Причем центром был Гомель. Крещение совершают по вере - то есть уже в осознанном возрасте, много занимаются благотворительностью и принимают гостей по безвизовому режиму.

Леонид Михович, председатель Союза евангельских христиан баптистов:

"Я представляю евангельских христиан баптистов, которые уже 150 лет исповедуют веру на белорусской земле. И ситуация не всегда была благоприятной для евангельских верующих, но мы рады, что наши предшественники прошли через гонения, сохранили веру, передали ее нам. Сегодня от имени церквей евангельских христиан баптистов я хочу выразить вам благодарность за то, что с самого начала существования независимой Беларуси мы можем свободно поклоняться, исповедовать свою веру, учить детей, молодежь. Мы благодарны за мир в стране, за добрые отношения между религиями. Мы имеем возможности для общения с нашими единоверцами из других стран, и к нам приезжают гости. Последние время не так часто, но есть гости из Европы, Америки, и обычно они удивляются тем возможностям, которые мы имеем. Удивляются, конечно, порядку, безопасности, условиям жизни здесь, потому что едут с другими представлениями".

Президент рассказал, что в жизни ему приходилось сталкиваться с представителями самых разных конфессий, в том числе и с баптистами. Он упомянул об одном из случаев, который произошел еще в советские годы.

"На территории нашего хозяйства было несколько деревень, практически чисто баптистские. Я как секретарь парткома думал: я туда съезжу. Я приехал, поговорил со многими. Добрые такие люди, в основном старшего возраста. Я проникся жесточайшим чувством уважения к этим людям. И как только начинали про баптистов что-то говорить, я всегда за них заступался: вы что, вот у меня на территории хозяйства есть эти люди, и я у них бывал - это добрейшие люди, очень порядочные, добрые люди".

Похожим образом у Александра Лукашенко, по его словам, сложились и отношения со староверами. С ними он познакомился ближе уже в президентские годы.

"Но какие это были трудяги. Трудно себе представить. Они такие трудолюбивые были люди. Они строили там объект один, и я, когда туда приезжаю, сразу вспоминаю староверов, потому что таких трудолюбивых людей ни до, ни после этого я больше не видел. И это староверы построили тот объект, где отдыхают наши люди, я иногда бывают там, в Витебской области, - отметил Александр Лукашенко. - У меня с нашими евангельскими христианами, баптистами, староверами были в жизни такие конкретные случаи, и они через десятилетия остались в моем сердце".

На встрече будет присутствовать и еще один представители небольшой конфессии христиан адвентистов седьмого дня. Тоже наша вера будет понятно в контексте диалога. Знают и где создать центр объединения:

Вадим Деркач, председатель конференций церквей христиан адвентистов седьмого дня:

"Для адвентистов очень важным историческим местом является территория Пинского района. В 2025 году в одной из церквей, которая там расположена, отмечаем 100-летний юбилей. Это историческое место, которое сохранило свою преемственность, несмотря на политические и военные изменения, лихолетья и так далее. Все это сохранялось на той территории".

Эти отрезки времени - 100 лет, 200, 300, тысячелетия - для любой веры на белорусской земле играют только на ее укрепление. Так было есть и будет - заложено уже в нашем генофонде. Поэтому любой вопрос будет поддержан.

Подводя итоги встречи, глава государства еще раз напомнил о своем предложении создать в Беларуси религиозные центры. "Необязательно в Минске. И даже нежелательно. Пусть в Минске ваши представительства будут, те, которые сегодня есть. У кого их нет - может быть, надо нам подумать и помочь их построить. А вот центры, куда могут приехать свободно люди, не толкаясь друг с другом, должны быть. Вы подумайте. Я не говорю, что мы все на плечи государства положим, но готовы сыграть основную, главную роль и в ближайшие пять лет помочь создать такие центры", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, летом он намерен побывать в Жировичах и ознакомиться с результатами реконструкции Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. "Точно так надо поступить и католической церкви, мусульманам, иудеям и другим, кто этого захочет. И мы мобилизуем и общество, и людей. Поэтому подумайте над этим предложением, это было бы хорошим результатом нашего разговора", - подытожил белорусский лидер.