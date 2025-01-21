Лукашенко: Надо уметь людей прощать и давать второй шанс

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Надо уметь людей прощать и давать второй шанс. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками Минского автозавода, сообщает БЕЛТА.
Говоря о критике и вбросах со стороны беглых за рубежом, глава государства признал, что в стране есть еще немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых надо работать. "Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться, - сказал Президент. - Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к Шведу - генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы (беглые - прим. ред.) творили в 2020 году".
Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый должен ответить по закону, особенно если "ломал, крошил, впереди бежал и за собой звал, с топором бросался".
"Мы немало людей уже вернули в свое общество. Они все у нас на контроле, - отметил белорусский лидер. - Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. И притом не я должен прощать, хоть я по Конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение - я подпишу указ. Нет - значит нет. Поэтому мы аккуратно относимся к этим людям".