Лукашенко: Надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и нам, и России

Надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Беларуси, и России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сообщает БЕЛТА .

"Очень много разговоров. Особенно после совещания у Президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - сказал глава государства.