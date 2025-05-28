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Лукашенко: Надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и нам, и России
Лукашенко: Надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и нам, и Россииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7745ac67-03f8-4053-8339-ed309d49cadf/conversions/26e2e408-e8c9-4d6d-ad86-126ac34656f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7745ac67-03f8-4053-8339-ed309d49cadf/conversions/26e2e408-e8c9-4d6d-ad86-126ac34656f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7745ac67-03f8-4053-8339-ed309d49cadf/conversions/26e2e408-e8c9-4d6d-ad86-126ac34656f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7745ac67-03f8-4053-8339-ed309d49cadf/conversions/26e2e408-e8c9-4d6d-ad86-126ac34656f3-xl-___webp_1920.webp 1920w
Надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Беларуси, и России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сообщает БЕЛТА.
"Очень много разговоров. Особенно после совещания у Президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - сказал глава государства.
"Надо помочь братьям россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", - добавил Александр Лукашенко.