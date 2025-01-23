Лукашенко: Нам ставили палки в колеса, но ключевые отрасли экономики дали прирост

Как бы Беларуси ни ставили палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал 23 января на церемонии вручения символов Государственного знака качества, сообщает БЕЛТА .

"Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост, ВВП в 2024-м составил 104 %. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму 50 млрд долларов. И мы даже вышли на 14 новых рынков сбыта", - заявил глава государства.