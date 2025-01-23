RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.41 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко: Нам ставили палки в колеса, но ключевые отрасли экономики дали прирост

Изображение

Как бы Беларуси ни ставили палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал 23 января на церемонии вручения символов Государственного знака качества, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о цели возрождения Знака качества

"Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост, ВВП в 2024-м составил 104 %. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму 50 млрд долларов. И мы даже вышли на 14 новых рынков сбыта", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко