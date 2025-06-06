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Лукашенко направил приветствие участникам медиафорума и "Золотой Литеры"
Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам V Форума медийного сообщества Беларуси и ХХI Национального конкурса "Золотая Литера", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент отметил, что на мероприятии собрались представители творческой элиты отечественной журналистики - люди, труд и талант которых формируют объективный образ современной Беларуси.
"В эпоху постправды ваш форум является уникальной площадкой для обмена опытом, обсуждения тенденций и стратегии развития национального информационного пространства, предоставляет возможность по достоинству отметить умения мастеров печатного слова", - говорится в приветствии.
Насыщенная программа мероприятий и награды "Золотой Литеры" наверняка позволят журналистам и медиаэкспертам расширить профессиональные горизонты и внедрить в свою работу передовые практики, подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал всем участникам плодотворного общения, приятных дискуссий и успешного взаимодействия на благо Родины.