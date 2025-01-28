Лукашенко: Наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим

Погода в Беларуси
Гродно6°
Минск5°
Брест9°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев5°
Минск
5°
Александр Лукашенко провел переговоры с делегацией Панафриканского парламента. Как дальше будем развивать политические и экономические отношения со странами континента?
Сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим, мы готовы далее к развитию взаимовыгодных отношений с государствами континента. Перспективные направления Президент Беларуси сегодня обсудил на переговорах с делегацией Панафриканского парламента. Отметим, представители союза принимали участие в наблюдении за президентскими выборами в нашей стране.
Для справки. Панафриканский парламент - мощная структура. Выступает за устойчивое развитие государств Африки. Штаб-квартира - в Йоханнесбурге (ЮАР). В организации - представители более 50 стран континента.
В качестве наблюдателей в Беларусь приехали эксперты из таких стран, как Зимбабве, ЮАР, Кабо-Верде и Кении. Со многими из них у нас прочное сотрудничество. Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодняшняя встреча во Дворце Независимости - сигнал другим странам Африки.
Делегация Панафриканского парламента уже неделю с визитом в Беларуси. Впервые. Главная цель - наблюдение за президентскими выборами. Но за это время в том числе побывали на ключевых предприятиях, пообщались с африканскими студентами, которые учатся здесь. Узнали о возможностях нашей медицины. Делегация посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.
Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций парламента ЮАР, член Панафриканского парламента:
"Эта больница как произведение искусства. Мы в своей стране движемся к тому, что есть у вас, движемся к всеобщему страхованию. Мы считаем, что все должны получать качественную медпомощь вне зависимости от их достатка".
Словом, по-настоящему посмотрели на Беларусь. Не перестают искренне удивляться и восхищаться. Сегодня - приглашение во Дворец Независимости.
В последние годы это стало особенно заметно. Беларусь значительно укрепила сотрудничество с Африкой. Этот интерес взаимный. Наш Президент за несколько лет посетил ряд стран: Зимбабве. Экваториальная Гвинея. Кения. Как нас там встречали, все видели. Во-первых, ценят наш подход и искренность. Там на интуитивном уровне чувствуют, кто с какими намерениями приходит. Александр Лукашенко с самых высоких трибун постоянно подчеркивает, что настало время Африки. Мы не колонизаторы, мы не собираемся никого грабить. Мы друзья, которые рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество.
Это первый визит такой представительной делегации Панафриканского парламента в Беларусь. Во главе делегации председатель этого парламента Форчун Зефания Чарумбира. Глава государства подчеркнул, что давно следит за развитием отношений между парламентом Беларуси и Панафриканским парламентом. По словам Александра Лукашенко, именно под председательством Форчуна Зефании Чарумбиры взаимодействие стало более активным.
"То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь Вы, господин председатель, зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства", - заметил Александр Лукашенко. Он попросил по возвращении передать самые теплые пожелания своему другу - Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. "Ждем его с визитом в Минске в этом году, - сказал Президент. - Если Вы с ним приедете, мы также будем рады".
После визита Александра Лукашенко в Зимбабве двусторонние контакты стали еще интенсивнее. Да и другие страны континента начали активнее проявлять взаимный интерес. В Беларусь приезжали делегации различного уровня, в том числе первая леди Зимбабве. Ждем еще гостей. У нас есть технологии, знания, опыт, образование, которыми можем поделиться. Вопросы продовольственной безопасности, развития медицины первостепенны для стран Африки.
Лукашенко: Наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим
Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь поддерживает партнеров из Африки в стремлении производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов.
"Делаем мы это и будем делать не только за счет поставок нашей продукции, но и за счет передачи вам технологий и создания там соответствующих предприятий", - сказал глава государства.
"С 2020 года Зимбабве совместно с нами успешно осуществляет программу механизации сельского хозяйства. Вы должны быть уверены, что мы в этом отношении будем продолжать свое движение, если это вам будет выгодно. Интерес к белорусскому опыту развития агросектора есть у Египта, Алжира, Мозамбика, Эфиопии, Кении, Нигерии и других государств", - сказал Президент.
Александр Лукашенко пригласил африканские профильные делегации посетить международную специализированную выставку сельскохозяйственной продукции "Белагро" в Минске в июне текущего года.
Прежде чем отправиться на избирательные участки для наблюдения за выборами, миссия Панафриканского парламента изучила все документы:. Конституцию Беларуси, Избирательный кодекс и так далее. Подход был максимально серьезным. Заключение союза: выборы в Беларуси были мирными, демократичными, а главное - безопасными.
Форчун Чарумбира, председатель Панафриканского парламента:
"Я поздравляю Вас с такой впечатляющей победой. Такое огромное количество голосов в Вашу пользу показывает, что люди в Республике Беларусь уверены в Вас, они доверяют Вам".
"Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали", - сказал Александр Лукашенко.
Форчун Чарумбира, председатель Панафриканского парламента:
"Я рад участвовать в действительно теплых, дружелюбных встречах, которые, я уверен, внесут свой вклад в развитие наших отношений не только с парламентом Беларуси, но и с народом этой страны в самых разных отраслях - сельском хозяйстве, промышленности. Нам нужны эти связи".
Если с Зимбабве, Кенией и ЮАР у Беларуси буквально "есть план действий", дорожные карты, то с Кабо-Верде еще предстоит определиться с перспективными направлениями.
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси придают большое значение развитию всестороннего партнерства с ЮАР. "Это касается добычи полезных ископаемых, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки и образования. Важное место занимает проект по сборочному производству тракторов на основе белорусских технологий", - перечислил глава государства направления для развития сотрудничества.
Белорусско-кенийские отношения также уверенно развиваются. "В конце 2023 года у меня состоялись очень конструктивные, сердечные и дружеские переговоры в Найроби с Президентом Кении Уильямом Руто. Надеюсь на наше дальнейшее взаимодействие. Я официально пригласил Президента Кении посетить Беларусь с официальным визитом и жду его в любое время, - сказал Президент. - Знаю о заинтересованности Кении в обеспечении продовольственной безопасности, развитии промышленности. Мы можем внести свой вклад в реализацию этих важнейших задач".
Что касается отношений с Кабо-Верде, то они пока не имеют активного характера. "Но в последние годы мы уделяем большое внимание Западной Африке. В регионе реализуется ряд перспективных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, борьбы с чрезвычайными ситуациями. Рассчитываю, что Ваш приезд в Минск придаст импульс дальнейшим контактам", - обратился глава государства к Карле Соланге Фортес Лиме.
Карла Соланге Фортес Лима, член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Кабо-Верде:
"В прошлом у Кабо-Верде и СССР были хорошие отношения. Мы за это благодарны. Я сама представляю партию, которая ратует за возобновление наших хороших отношений, в частности в сфере продовольственной безопасности".
В Панафриканском парламенте у Беларуси статус наблюдателя. Парламентская делегация нашей страны уже участвовала в одной из сессий Союза. Был подписан меморандум о сотрудничестве. Будем развивать связи на континенте. Все-таки в составе организации 55 стран. Плюс возможность с этой трибуны озвучивать свою позицию по различным проблемам международной обстановки.
Парламентарий ЮАР: Выборы в Беларуси были абсолютно транспарентными и демократичными
Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций парламента ЮАР, член Панафриканского парламента:
"Президентские выборы были абсолютно транспарентными и демократичными. Парламентарии из стран Африки смогли ближе познакомиться с Беларусью и многое узнать о стране. Мы были поражены тем теплым приемом, который был оказан нам на вашей гостеприимной земле. Мы хотели бы пожелать народу и руководству Беларуси всего самого лучшего. Мы бы хотели пожелать вашей стране расправить крылья. И, как сказал вновь избранный Президент вашей страны, Беларусь является другом для Африки. И мы являемся друзьями для Беларуси. Желаю всем нам долгой дружбы".
Кенийский депутат: На президентских выборах в Беларуси победил белорусский народ
Эстер Мутони Пассарис, член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Кении:
"В декабре 2023 года Александр Лукашенко посетил с визитом Кению и провел переговоры с Президентом Уильямом Руто. И тогда, и сейчас ваш Президент сказал, что между нашими странами нет закрытых тем. Мы готовы работать вместе, выстраивать экономические и другие связи для того, чтобы сделать жизнь наших народов еще лучше. Александр Лукашенко - очень мудрый человек с сильным характером. Но в тоже время я наблюдала когда он голосовал, он пришел на участок вместе со своей собачкой. Я сама очень люблю собак и, наблюдая это, я увидела в нем и просто обычного человека, у которого сила Давида".
И пусть после переговоров во Дворце - сразу нужно было в аэропорт - парламентарии не сильно спешили. Общение с белорусскими журналистами длилось полчаса. На нашей памяти давно такого не было. Хотя гости приезжают разные. Кто-то дает краткие комментарии. Кто-то отказывается вовсе. Быть услышанными, развивать партнерство на равных, не поступаться с национальными интересами - африканским парламентариям это тоже важно. Настало непросто время Африки. Это время многополярного мира.