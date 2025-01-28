Лукашенко: Наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим

Александр Лукашенко провел переговоры с делегацией Панафриканского парламента. Как дальше будем развивать политические и экономические отношения со странами континента?

Сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим, мы готовы далее к развитию взаимовыгодных отношений с государствами континента. Перспективные направления Президент Беларуси сегодня обсудил на переговорах с делегацией Панафриканского парламента. Отметим, представители союза принимали участие в наблюдении за президентскими выборами в нашей стране.

Для справки. Панафриканский парламент - мощная структура. Выступает за устойчивое развитие государств Африки. Штаб-квартира - в Йоханнесбурге (ЮАР). В организации - представители более 50 стран континента.

В качестве наблюдателей в Беларусь приехали эксперты из таких стран, как Зимбабве, ЮАР, Кабо-Верде и Кении. Со многими из них у нас прочное сотрудничество. Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодняшняя встреча во Дворце Независимости - сигнал другим странам Африки.

Визит делегации Панафриканского парламента

Делегация Панафриканского парламента уже неделю с визитом в Беларуси. Впервые. Главная цель - наблюдение за президентскими выборами. Но за это время в том числе побывали на ключевых предприятиях, пообщались с африканскими студентами, которые учатся здесь. Узнали о возможностях нашей медицины. Делегация посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций парламента ЮАР, член Панафриканского парламента:

"Эта больница как произведение искусства. Мы в своей стране движемся к тому, что есть у вас, движемся к всеобщему страхованию. Мы считаем, что все должны получать качественную медпомощь вне зависимости от их достатка".

Словом, по-настоящему посмотрели на Беларусь. Не перестают искренне удивляться и восхищаться. Сегодня - приглашение во Дворец Независимости.

Сотрудничество Беларуси с Африканским континентом

В последние годы это стало особенно заметно. Беларусь значительно укрепила сотрудничество с Африкой. Этот интерес взаимный. Наш Президент за несколько лет посетил ряд стран: Зимбабве. Экваториальная Гвинея. Кения. Как нас там встречали, все видели. Во-первых, ценят наш подход и искренность. Там на интуитивном уровне чувствуют, кто с какими намерениями приходит. Александр Лукашенко с самых высоких трибун постоянно подчеркивает, что настало время Африки. Мы не колонизаторы, мы не собираемся никого грабить. Мы друзья, которые рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество.

Президент: Беларусь готова к развитию взаимовыгодных отношений с государствами Африки

Это первый визит такой представительной делегации Панафриканского парламента в Беларусь. Во главе делегации председатель этого парламента Форчун Зефания Чарумбира. Глава государства подчеркнул, что давно следит за развитием отношений между парламентом Беларуси и Панафриканским парламентом. По словам Александра Лукашенко, именно под председательством Форчуна Зефании Чарумбиры взаимодействие стало более активным.

"То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь Вы, господин председатель, зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства", - заметил Александр Лукашенко. Он попросил по возвращении передать самые теплые пожелания своему другу - Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. "Ждем его с визитом в Минске в этом году, - сказал Президент. - Если Вы с ним приедете, мы также будем рады".

Сотрудничество Беларуси с Африканским континентом

После визита Александра Лукашенко в Зимбабве двусторонние контакты стали еще интенсивнее. Да и другие страны континента начали активнее проявлять взаимный интерес. В Беларусь приезжали делегации различного уровня, в том числе первая леди Зимбабве. Ждем еще гостей. У нас есть технологии, знания, опыт, образование, которыми можем поделиться. Вопросы продовольственной безопасности, развития медицины первостепенны для стран Африки.

Лукашенко: Наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь поддерживает партнеров из Африки в стремлении производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов.

"Делаем мы это и будем делать не только за счет поставок нашей продукции, но и за счет передачи вам технологий и создания там соответствующих предприятий", - сказал глава государства.

"С 2020 года Зимбабве совместно с нами успешно осуществляет программу механизации сельского хозяйства. Вы должны быть уверены, что мы в этом отношении будем продолжать свое движение, если это вам будет выгодно. Интерес к белорусскому опыту развития агросектора есть у Египта, Алжира, Мозамбика, Эфиопии, Кении, Нигерии и других государств", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пригласил африканские профильные делегации посетить международную специализированную выставку сельскохозяйственной продукции "Белагро" в Минске в июне текущего года.

Панафриканский парламент наблюдал за выборами в Беларуси

Прежде чем отправиться на избирательные участки для наблюдения за выборами, миссия Панафриканского парламента изучила все документы:. Конституцию Беларуси, Избирательный кодекс и так далее. Подход был максимально серьезным. Заключение союза: выборы в Беларуси были мирными, демократичными, а главное - безопасными.

Форчун Чарумбира, председатель Панафриканского парламента:

"Я поздравляю Вас с такой впечатляющей победой. Такое огромное количество голосов в Вашу пользу показывает, что люди в Республике Беларусь уверены в Вас, они доверяют Вам".

Лукашенко: Выборы Президента прошли в Беларуси без потрясений

"Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали", - сказал Александр Лукашенко.

Форчун Чарумбира, председатель Панафриканского парламента:

"Я рад участвовать в действительно теплых, дружелюбных встречах, которые, я уверен, внесут свой вклад в развитие наших отношений не только с парламентом Беларуси, но и с народом этой страны в самых разных отраслях - сельском хозяйстве, промышленности. Нам нужны эти связи".

Если с Зимбабве, Кенией и ЮАР у Беларуси буквально "есть план действий", дорожные карты, то с Кабо-Верде еще предстоит определиться с перспективными направлениями.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси придают большое значение развитию всестороннего партнерства с ЮАР. "Это касается добычи полезных ископаемых, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки и образования. Важное место занимает проект по сборочному производству тракторов на основе белорусских технологий", - перечислил глава государства направления для развития сотрудничества.

Белорусско-кенийские отношения также уверенно развиваются. "В конце 2023 года у меня состоялись очень конструктивные, сердечные и дружеские переговоры в Найроби с Президентом Кении Уильямом Руто. Надеюсь на наше дальнейшее взаимодействие. Я официально пригласил Президента Кении посетить Беларусь с официальным визитом и жду его в любое время, - сказал Президент. - Знаю о заинтересованности Кении в обеспечении продовольственной безопасности, развитии промышленности. Мы можем внести свой вклад в реализацию этих важнейших задач".

Что касается отношений с Кабо-Верде, то они пока не имеют активного характера. "Но в последние годы мы уделяем большое внимание Западной Африке. В регионе реализуется ряд перспективных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, борьбы с чрезвычайными ситуациями. Рассчитываю, что Ваш приезд в Минск придаст импульс дальнейшим контактам", - обратился глава государства к Карле Соланге Фортес Лиме.

Карла Соланге Фортес Лима, член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Кабо-Верде:

"В прошлом у Кабо-Верде и СССР были хорошие отношения. Мы за это благодарны. Я сама представляю партию, которая ратует за возобновление наших хороших отношений, в частности в сфере продовольственной безопасности".

В Панафриканском парламенте у Беларуси статус наблюдателя

В Панафриканском парламенте у Беларуси статус наблюдателя. Парламентская делегация нашей страны уже участвовала в одной из сессий Союза. Был подписан меморандум о сотрудничестве. Будем развивать связи на континенте. Все-таки в составе организации 55 стран. Плюс возможность с этой трибуны озвучивать свою позицию по различным проблемам международной обстановки.

Парламентарий ЮАР: Выборы в Беларуси были абсолютно транспарентными и демократичными

Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций парламента ЮАР, член Панафриканского парламента:

"Президентские выборы были абсолютно транспарентными и демократичными. Парламентарии из стран Африки смогли ближе познакомиться с Беларусью и многое узнать о стране. Мы были поражены тем теплым приемом, который был оказан нам на вашей гостеприимной земле. Мы хотели бы пожелать народу и руководству Беларуси всего самого лучшего. Мы бы хотели пожелать вашей стране расправить крылья. И, как сказал вновь избранный Президент вашей страны, Беларусь является другом для Африки. И мы являемся друзьями для Беларуси. Желаю всем нам долгой дружбы".

Кенийский депутат: На президентских выборах в Беларуси победил белорусский народ

Эстер Мутони Пассарис, член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Кении:

"В декабре 2023 года Александр Лукашенко посетил с визитом Кению и провел переговоры с Президентом Уильямом Руто. И тогда, и сейчас ваш Президент сказал, что между нашими странами нет закрытых тем. Мы готовы работать вместе, выстраивать экономические и другие связи для того, чтобы сделать жизнь наших народов еще лучше. Александр Лукашенко - очень мудрый человек с сильным характером. Но в тоже время я наблюдала когда он голосовал, он пришел на участок вместе со своей собачкой. Я сама очень люблю собак и, наблюдая это, я увидела в нем и просто обычного человека, у которого сила Давида".

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