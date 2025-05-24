Лукашенко назвал позором недостаток воды возле Припяти для полива

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее внедрять в сельском хозяйстве страны системы полива. Об этом глава государства заявил, посещая в Петриковском районе молочно-товарный комплекс ОАО "Агро-Лясковичи", сообщает БЕЛТА.

"Надо думать, как в "Восходе" (делать, как на этом сельхозпредприятии недалеко от Минска - прим. ред.). Тут же воды море - Припять. Может, какую-то копейку мог бы заработать на овощных культурах, сад посадить, где-то для картошки поле выбрать. В России рынок свободный - огромный рынок за воротами", - сказал Президент.

Он поручил уже сейчас готовить склады, чтобы сохранить будущий урожай картофеля.

"Нужна вода. Это позор, что мы страдаем возле Припяти от недостатка воды", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он также поручил максимально задействовать пойменные луга для обеспечения кормовой базы.

В свою очередь управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров подтвердил необходимость обратить внимание на внедрение систем полива. "В этом году Припять даже не вышла из берегов. Поэтому год непростой будет. Президент и напомнил, что надо заниматься поливом. У нас в стране воды много - реки, озера, а поливом не занимаются. Уверен, что у нас получится", - сказал он.