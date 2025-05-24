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Лукашенко назвал производство пеллет и применение местных видов топлива перспективным направлением
Производство древесных топливных пеллет и более широкое использование местных видов топлива - перспективное направление для Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время посещения пеллетного производства в Лясковичах Петриковского района, сообщает БЕЛТА.
"Вот это все - горы отходов (древесных - прим. ред.) - должны быть переработаны. И мы будем осуществлять жестокий жим по поводу внедрения этого котлового хозяйства. Это будет в приоритете. И потом, куда девать эти отходы? Надо переработать в гранулы. И это наша перспектива, - подчеркнул белорусский лидер. - Это же золото. Мы ходим, топчем его ногами, эти горы складируем. Надо это все переработать и пустить в дело. Это перспектива".
Александр Лукашенко отметил, что это и альтернатива использованию природного газа.