Лукашенко: Ни один президент США не предпринимал столько усилий для достижения мира, как Трамп

Президент Беларуси Александр Лукашенко отблагодарил американского лидера Дональда Трампа за усилия, которые он предпринимает для установления мира в разных точках планеты. Об этом глава государства заявил на встрече в Минске с представителем Президента США Джоном Коулом, пишет БЕЛТА.

"Я думал, что сказать прежде всего. Но, как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего Президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе, - сказал глава государства. - Семь, шесть остановил войн или конфликтов - не важно. Он остановил немало конфликтов. Говорю как историк и как Президент, который уже долго работает: ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир. Думаю, с экономикой, с пошлинами вы разберетесь сами. Тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня".

"Спасибо! Очень высоко ценю ваши слова", - ответил на эти слова Джон Коул.

Александр Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы США и далее продолжали действовать в этом направлении: "Главное сейчас, как я это вижу (не только я, вы знаете, что недавно состоялось совещание ШОС, много об этом говорили, особенно в кулуарах), чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы - американцы - выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе - в конфликте России и Украины".