Лукашенко: Никакой ломки в экономике не должно быть

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Никакой ломки в экономике не должно быть. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 января во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга, сообщает БЕЛТА.

"Исходя из опыта нашей с вами работы, мы потихоньку-потихоньку, стоя на плечах тех поколений, гигантов наших, продолжаем выстраивать нашу экономику. Никакой ломки не должно быть! Все из чего-то вырастает. Может, что-то и надо сломать, как мы сломали старые фермы. Но завтра (на их месте. - Прим. БЕЛТА) должен быть самый современный молочно-товарный комплекс", - подчеркнул Александр Лукашенко.