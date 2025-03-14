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Лукашенко о переговорах с США: Пока работаем на прием, потом ответим
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал комментарий о переговорах, которые сейчас ведутся между Россией и США по поводу ситуации в Украине и возможности возвращения западных компаний на российский рынок. Об этом он говорил 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.
Глава государства обратил внимание, что пока, по его мнению, от США не выдвинули конкретных предложений, а скорее зондируют ситуацию с разных сторон. В этой связи Александр Лукашенко считает правильным спокойно ждать, пока появится какая-то конкретика. Именно так и поступает сейчас российское руководство. "Работаем на прием, как чекисты говорят. Потом ответим", - заметил белорусский лидер.
Также Президент заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны.
"Мы будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на земле, военным языком. Нам это выгодно производство? Возьмем", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.