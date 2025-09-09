3.69 BYN
Лукашенко о цифровых банковских технологиях: Необходимо активнее их внедрять при проведении платежей
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков обозначил необходимость активнее внедрять современные цифровые банковские технологии при проведении платежей, сообщает БЕЛТА.
"Необходимо активнее внедрять современные цифровые банковские технологии при проведении платежей. Кое-что уже сделано. К примеру, реализована возможность осуществления платежей с использованием QR-кодов, - сказал Президент. - Не позднее конца года следует также ввести в строй систему мгновенных платежей. Это позволит людям получить еще один простой и удобный способ оплаты товаров, работ и услуг".
В то же время, констатировал Александр Лукашенко, у бизнеса появится возможность зачисления средств в режиме реального времени в выходные и праздничные дни, чего раньше не было в Беларуси.
"Ведь это в первую очередь - оборачиваемость денежных средств, доступная ликвидность, сокращение кассовых разрывов организаций. То есть сплошные преимущества", - уверен белорусский лидер.