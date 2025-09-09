Лукашенко о цифровых банковских технологиях: Необходимо активнее их внедрять при проведении платежей

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков обозначил необходимость активнее внедрять современные цифровые банковские технологии при проведении платежей, сообщает БЕЛТА.

"Необходимо активнее внедрять современные цифровые банковские технологии при проведении платежей. Кое-что уже сделано. К примеру, реализована возможность осуществления платежей с использованием QR-кодов, - сказал Президент. - Не позднее конца года следует также ввести в строй систему мгновенных платежей. Это позволит людям получить еще один простой и удобный способ оплаты товаров, работ и услуг".

В то же время, констатировал Александр Лукашенко, у бизнеса появится возможность зачисления средств в режиме реального времени в выходные и праздничные дни, чего раньше не было в Беларуси.