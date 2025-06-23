Лукашенко отметил, что нужно нарастить товарооборот с Кузбассом до полумиллиарда долларов

"Я понимаю сложности и трудности, о которых сегодня все говорят. Всегда можно на что-то сослаться, но если мы поставим перед собой цель превзойти все это, нивелировать, мы это можем сделать. Хотя бы в полмиллиарда долларов иметь товарооборот с Кузбассом", - сказал Президент.