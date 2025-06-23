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Лукашенко отметил, что нужно нарастить товарооборот с Кузбассом до полумиллиарда долларов

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Беларусь и Кузбасс в силах значительно нарастить товарооборот. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 июня на встрече с губернатором Кемеровской области - Кузбасса Российской Федерации Ильей Середюком, сообщает БЕЛТА.

"Я понимаю сложности и трудности, о которых сегодня все говорят. Всегда можно на что-то сослаться, но если мы поставим перед собой цель превзойти все это, нивелировать, мы это можем сделать. Хотя бы в полмиллиарда долларов иметь товарооборот с Кузбассом", - сказал Президент.

За 2024 год товарооборот между Беларусью и Кемеровской областью составил 225 млн долларов. Для сравнения: в 2022 году он превышал 614 млн долларов.

ПрезидентАлександр Лукашенко