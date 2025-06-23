Лукашенко отметил, что Сибирь для Беларуси - родное, близкое, понятное

Сибирь для Беларуси - родной, близкий и понятный регион. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 июня на встрече с губернатором Кемеровской области - Кузбасса Российской Федерации Ильей Середюком, сообщает БЕЛТА.

"Если вы думаете, что Сибирь для нас - это что-то чужое, вы ошибаетесь. Это родное, близкое, понятное нам. Еще и потому, что там несколько тысяч белорусов живут", - отметил Александр Лукашенко.