Лукашенко планирует обсудить с Путиным строительство второй атомной электростанции в Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным строительство в республике второй атомной электростанции. Об этом глава государства заявил 21 января во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга, сообщает БЕЛТА.

"У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить. Поэтому мы в ближайшее время обсудим с Президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, место строительства еще не определено, но потенциальные площадки имеются. "Или расширять будем ту в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить эту станцию, - пояснил глава государства. - Лишней электроэнергии не бывает, мы всегда потребим".