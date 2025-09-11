Лукашенко получил письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0124578-59e7-4545-8265-46488e85f97d/conversions/14e7a06a-14d7-40e7-a8a5-05adacb08814-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0124578-59e7-4545-8265-46488e85f97d/conversions/14e7a06a-14d7-40e7-a8a5-05adacb08814-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0124578-59e7-4545-8265-46488e85f97d/conversions/14e7a06a-14d7-40e7-a8a5-05adacb08814-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0124578-59e7-4545-8265-46488e85f97d/conversions/14e7a06a-14d7-40e7-a8a5-05adacb08814-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителем Президента США Джоном Коулом получил письмо от Дональда Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями, сообщает БЕЛТА.

"Прежде всего, господин Президент, у меня для Вас кое-что есть. Позвольте мне зачитать это письмо от Президента Трампа Вам", - сказал представитель Президента США.

В письме, в частности, говорится: "Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (супруга Дональда Трампа - Прим. ред.) присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения".

"При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси", - отреагировал на это Александр Лукашенко.

В письме от американского лидера также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open: "Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями".

"Следит, молодец!" - отметил Президент Беларуси.

"Мы молимся за Ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси", - говорится в письме.