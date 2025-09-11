3.64 BYN
Лукашенко получил письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителем Президента США Джоном Коулом получил письмо от Дональда Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями, сообщает БЕЛТА.
"Прежде всего, господин Президент, у меня для Вас кое-что есть. Позвольте мне зачитать это письмо от Президента Трампа Вам", - сказал представитель Президента США.
В письме, в частности, говорится: "Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (супруга Дональда Трампа - Прим. ред.) присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения".
"При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси", - отреагировал на это Александр Лукашенко.
В письме от американского лидера также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open: "Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями".
"Следит, молодец!" - отметил Президент Беларуси.
"Мы молимся за Ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси", - говорится в письме.
Джон Коул особо отметил тот факт, что Президент США в конце подписал письмо "Дональд". "Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы", - пояснил представитель американского лидера.