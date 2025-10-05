Профессор Валерий Кварцхелия: Мы должны разобраться с коллективным Западом и США окончательно

В Грузии подвели итоги голосования. Кандидаты от правящей партии - "Грузинская мечта" победили на выборах мэров и депутатов местных органов власти во всех муниципалитетах, сообщили в ЦИК по итогам подсчета 100 % протоколов.

Электоральную кампанию западные структуры попытались использовать для раскачивания внутриполитической ситуации в Грузии.



Премьер страны возложил ответственность за беспорядки на иностранных дипломатов, среди них - посол Евросоюза, которого Кобахидзе обвинил в попытке свержения конституционного строя страны.







Радикально настроенные протестующие под флагами США и ЕС требовали от грузинского правительства, чтобы то ушло в отставку, и вернуло курс на евроинтеграцию. Якобы мирная демонстрация, как заявляли ее организаторы, почти сразу переросла в погромы: протестующие жгли мусор, устраивали баррикады, забрасывали правоохранителей брусчаткой и предприняли попытку штурма президентского дворца в Тбилиси.

В ходе беспорядков пострадали 32 правоохранителя и 6 демонстрантов. МВД Грузии заявило о задержании всех пятерых членов оргкомитета протестной акции. Среди них бывшие генпрокурор и замначальника Генштаба страны, а также члены оппозиционных партий.



Премьер Кобахидзе заявил, что все ответственные за попытку устроить майдан получат строжайший ответ, при этом политик отметил: Грузия не та страна, где иностранным агентам позволят свергнуть власть.

Продолжаем анализировать ситуацию в Грузии вместе с экспертами. Что же такое грузинская мечта? Это путь в Европу по разбитым и пылающим улицам? Или все же это самостоятельно определять свою политику? Своим мнением поделился доктор философских наук, профессор, писатель, публицист Валерий Кварцхелия.

"Вы знаете, в Грузии давно мечтают встать частью коллективного Запада. Но у нас этого не получилось. Это не наша вина, это не получилось из-за Запада, который нас обманывает, ужасно обманывает. Они то приглашают в НАТО, то приглашают в Евросоюз. Но это ложь и обман, больше ничего. И вместо того, чтобы, допустим, мы стали присутствовали НАТО и Евросоюзе, они устраивают разные государственные перевороты и добивают своих целей. Но вчера у них этого не получилось", - с уверенностью констатировал Валерий Кварцхелия.

2020 год для Беларуси знаковый. Белорусы выстояли при попытке госпереворота. Можно ли утверждать, что Грузия тоже выстояла сейчас, что это была попытка госпереворота?

Доктор философских наук, профессор, писатель, публицист Валерий Кварцхелия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2076b680-9a7d-4957-b220-9b040dc2c303/conversions/6fe86453-c93d-49f0-ae92-b1672bce5518-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2076b680-9a7d-4957-b220-9b040dc2c303/conversions/6fe86453-c93d-49f0-ae92-b1672bce5518-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2076b680-9a7d-4957-b220-9b040dc2c303/conversions/6fe86453-c93d-49f0-ae92-b1672bce5518-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2076b680-9a7d-4957-b220-9b040dc2c303/conversions/6fe86453-c93d-49f0-ae92-b1672bce5518-xl-___webp_1920.webp 1920w Доктор философских наук, профессор, писатель, публицист Валерий Кварцхелия