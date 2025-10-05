3.69 BYN
Профессор Валерий Кварцхелия: Мы должны разобраться с коллективным Западом и США окончательно
В Грузии подвели итоги голосования. Кандидаты от правящей партии - "Грузинская мечта" победили на выборах мэров и депутатов местных органов власти во всех муниципалитетах, сообщили в ЦИК по итогам подсчета 100 % протоколов.
Электоральную кампанию западные структуры попытались использовать для раскачивания внутриполитической ситуации в Грузии.
Премьер страны возложил ответственность за беспорядки на иностранных дипломатов, среди них - посол Евросоюза, которого Кобахидзе обвинил в попытке свержения конституционного строя страны.
Радикально настроенные протестующие под флагами США и ЕС требовали от грузинского правительства, чтобы то ушло в отставку, и вернуло курс на евроинтеграцию. Якобы мирная демонстрация, как заявляли ее организаторы, почти сразу переросла в погромы: протестующие жгли мусор, устраивали баррикады, забрасывали правоохранителей брусчаткой и предприняли попытку штурма президентского дворца в Тбилиси.
В ходе беспорядков пострадали 32 правоохранителя и 6 демонстрантов. МВД Грузии заявило о задержании всех пятерых членов оргкомитета протестной акции. Среди них бывшие генпрокурор и замначальника Генштаба страны, а также члены оппозиционных партий.
Премьер Кобахидзе заявил, что все ответственные за попытку устроить майдан получат строжайший ответ, при этом политик отметил: Грузия не та страна, где иностранным агентам позволят свергнуть власть.
Продолжаем анализировать ситуацию в Грузии вместе с экспертами. Что же такое грузинская мечта? Это путь в Европу по разбитым и пылающим улицам? Или все же это самостоятельно определять свою политику? Своим мнением поделился доктор философских наук, профессор, писатель, публицист Валерий Кварцхелия.
"Вы знаете, в Грузии давно мечтают встать частью коллективного Запада. Но у нас этого не получилось. Это не наша вина, это не получилось из-за Запада, который нас обманывает, ужасно обманывает. Они то приглашают в НАТО, то приглашают в Евросоюз. Но это ложь и обман, больше ничего. И вместо того, чтобы, допустим, мы стали присутствовали НАТО и Евросоюзе, они устраивают разные государственные перевороты и добивают своих целей. Но вчера у них этого не получилось", - с уверенностью констатировал Валерий Кварцхелия.
2020 год для Беларуси знаковый. Белорусы выстояли при попытке госпереворота. Можно ли утверждать, что Грузия тоже выстояла сейчас, что это была попытка госпереворота?
"Вы выстояли и правильно сделали. Мы тоже, кажется, выстояли, потому что все главари, которые занимались этим безобразием, уже арестованы, они уже сидят и будут отвечать за это. Но вот кто стоял за этими людьми - коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз - с ними должны разобраться окончательно, - заявил публицист. - И, мне кажется, это начинается уже у нас. Потому что премьер-министр Грузии господин Кобахидзе заявил, что тут рука западных спецслужб. Это очень много значит. Это уже предъявление обвинений. Поэтому, мне кажется, что это найдет свое продолжение. И как хотелось бы этого продолжения, это будет как раз защита нашей независимости, нашего суверенитета".