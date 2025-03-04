Лукашенко попросил в сферах строительства и ЖКХ меньше заниматься согласованиями, а больше - делами

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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства и руководителей государственных органов меньше заниматься согласованиями, а больше делом. Это было подчеркнуто 4 марта во время принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.

Назначая Анатолия Сивака заместителем премьер-министра, в ведении которого остаются вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, Александр Лукашенко напомнил, что задачи всем хорошо известны. "Вы знаете, что делать. И по строительству, и по ЖКХ, и по другим направлениям. Очень вас прошу: активней, меньше согласований, меньше нормативки, а больше дела", - подчеркнул Президент.

Прежде всего он напомнил вице-премьеру о проблеме переработки мусора: "Золото" под ногами: отходы, мусор и прочее. 70 % - железобетонная цель - мы должны перерабатывать".

В команде Анатолия Сивака новый министр. Александр Студнев, который до настоящего времени работал председателем Могилевского горисполкома, теперь будет руководить Министерством архитектуры и строительства.

"Хотелось бы, чтобы вы помогли ему вникнуть в дело, потому что там махровых бюрократов и мздоимцев было достаточно. Не знаю, как сейчас. Наверное, никуда они не делись, - сказал глава государства. - Мы много принимали решений по строительству - и дорог, и жилья. Начиная от деревень, арендного жилья и заканчивая Минском. С Минска надо уходить, строить только в крайнем случае. Надо строить там, где мы разворачиваем производства, и особенно в регионах".

Особое внимание Александр Лукашенко потребовал уделить строительству и ремонту дорог: "Без дорог никто не поедет на село и даже не купит эту дешевенькую халупину, как мы ее называем, домик небольшой с приусадебным участком в полгектара. Будут дороги - люди поедут".

Касаясь сферы ЖКХ, Президент напомнил, что именно на нее поступает больше всего жалоб от граждан. "Жалобы жалобами, и жалобщики разные. Но дыма без огня не бывает. Поэтому управляй. Так, как в советские времена это делали: не жди каких-то указаний и каких-то нормативных правовых актов. И не говори, что это там губернаторы или местная власть за что-то отвечают. Ты министр - ты и управляй", - обратился глава государства к министру жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Трубило.

Говоря в целом о том, как налажена работа в регионах, Александр Лукашенко поручил подготовить проект указа, который бы передал часть его полномочий местным органам власти.

"Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника там, потом параллельное проектирование, строительство и прочее. Пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков - вице-премьеров, коль мы повысили их уровень. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы - это святое и остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают", - подчеркнул глава государства.