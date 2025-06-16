Лукашенко поручил руководителям областей поднять уровень исполнительской дисциплины

В сельскохозяйственном секторе Беларуси пока не везде хватает дисциплины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на выездном семинаре-совещании в Минском районе, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что среди нынешнего состава председателей облисполкомов уже половина - не аграрии. С другой стороны, эти люди прошли через центр, занимали высокие должности, в том числе в энергетике и даже силовых структурах.

Александр Лукашенко рассчитывает, что эти руководители в том числе поспособствуют поднятию уровня дисциплины, а конкретно специалистов аграрного профиля в регионах достаточно. "Специалистов у нас много. Пока хромает организация. Посмотрим, что из этого кадрового эксперимента получится. Но не хватает дисциплины. Все делаем правильно. Но иногда делаем медленно, а иногда не делаем вообще. Исполнительская дисциплина - вопрос номер один", - подчеркнул белорусский лидер.