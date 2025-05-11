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Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром ЧМ

Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром ЧМ

Глава государства Александр Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с завоеванием серебряных медалей на мировом первенстве, которое завершилось на Сейшелах. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ваше серебро - с отливом золота! Поздравляю!" - процитировали главу государства.

Отечественная сборная впервые стала призером чемпионата мира, завоевав серебряные медали. Это также первый такой успех белорусских команд в игровых видах спорта.

Фото НОК