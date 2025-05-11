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Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром ЧМ
Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром ЧМnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e515a38-0e18-4084-a8bc-5d365f1d2988/conversions/420c59a1-3557-40a7-b9bb-902fef19fe8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e515a38-0e18-4084-a8bc-5d365f1d2988/conversions/420c59a1-3557-40a7-b9bb-902fef19fe8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e515a38-0e18-4084-a8bc-5d365f1d2988/conversions/420c59a1-3557-40a7-b9bb-902fef19fe8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e515a38-0e18-4084-a8bc-5d365f1d2988/conversions/420c59a1-3557-40a7-b9bb-902fef19fe8c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Глава государства Александр Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с завоеванием серебряных медалей на мировом первенстве, которое завершилось на Сейшелах. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Ваше серебро - с отливом золота! Поздравляю!" - процитировали главу государства.
Отечественная сборная впервые стала призером чемпионата мира, завоевав серебряные медали. Это также первый такой успех белорусских команд в игровых видах спорта.
Фото НОК