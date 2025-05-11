Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром ЧМ

Глава государства Александр Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с завоеванием серебряных медалей на мировом первенстве, которое завершилось на Сейшелах. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.