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Лукашенко предупредил о жестоком разговоре по поводу падежа скота
Лукашенко предупредил о жестоком разговоре по поводу падежа скотаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfc6645-110c-4d08-9fa8-0d6b41edf220/conversions/56aa5762-7ec5-43f7-bda0-46fcbd7a2489-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfc6645-110c-4d08-9fa8-0d6b41edf220/conversions/56aa5762-7ec5-43f7-bda0-46fcbd7a2489-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfc6645-110c-4d08-9fa8-0d6b41edf220/conversions/56aa5762-7ec5-43f7-bda0-46fcbd7a2489-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfc6645-110c-4d08-9fa8-0d6b41edf220/conversions/56aa5762-7ec5-43f7-bda0-46fcbd7a2489-xl-___webp_1920.webp 1920w
По поводу падежа скота в этом году разговор будет очень жестокий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сообщает БЕЛТА.
"Вроде бы и падежа почти нет у тебя там", - отметил глава государства, говоря о результатах работы Брестской области в сельскохозяйственном секторе.
"Падеж есть, но сократили к уровню прошло года", - доложил Петр Пархомчик.
Александр Лукашенко в связи с этим предупредил: "Будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота в этом году. Вот, Витебскую область мы проверяли: ветврачи вместо того, чтобы лечить, очень интенсивно занимались тем, как скрыть этот падеж".