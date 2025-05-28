Лукашенко предупредил о жестоком разговоре по поводу падежа скота

По поводу падежа скота в этом году разговор будет очень жестокий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сообщает БЕЛТА.

"Вроде бы и падежа почти нет у тебя там", - отметил глава государства, говоря о результатах работы Брестской области в сельскохозяйственном секторе.

"Падеж есть, но сократили к уровню прошло года", - доложил Петр Пархомчик.