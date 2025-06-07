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Лукашенко прибыл на церемонию открытия Национального футбольного стадиона
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на церемонию открытия в Минске Национального футбольного стадиона, пишет БЕЛТА.
Национальный футбольный стадион откроется матчем молодежных сборных Беларуси и Китая. Они первыми выйдут на поле нового спортивного объекта.
Строительство стадиона началось в августе 2020 года и было завершено в декабре 2024-го. Реализацией проекта под ключ занималась китайская сторона. Национальный футбольный стадион строился параллельно с бассейном международного стандарта на ул. Кальварийской: оба объекта стали подарком белорусскому народу от китайских партнеров.
Стадион способен вместить более 33 тыс. болельщиков. Он соответствует всем критериям для получения 4-й категории UEFA, то есть здесь можно проводить матчи чемпионатов Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, а также Суперкубка УЕФА.