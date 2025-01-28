Лукашенко пригласил африканские профильные делегации посетить выставку "Белагро"

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Беларусь поддерживает партнеров из Африки в стремлении производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с делегацией Панафриканского парламента, сообщает БЕЛТА.

"Делаем мы это и будем делать не только за счет поставок нашей продукции, но и за счет передачи вам технологий и создания там соответствующих предприятий", - сказал глава государства.

"С 2020 года Зимбабве совместно с нами успешно осуществляет программу механизации сельского хозяйства. Вы должны быть уверены, что мы в этом отношении будем продолжать свое движение, если это вам будет выгодно. Интерес к белорусскому опыту развития агросектора есть у Египта, Алжира, Мозамбика, Эфиопии, Кении, Нигерии и других государств", - сказал Президент.