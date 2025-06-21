3.78 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных. Эту информацию озвучила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
Сообщается, что это была просьба Президента США.
"В основном это иностранцы: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность", - отметила Наталья Эйсмонт, слова которой приводит Telegram-канал "Пул Первого".
"Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято Президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - заявила пресс-секретарь.