Лукашенко продлил действие программы кредитования граждан Беларуси на покупку автомобилей BELGEE

Всего на внутреннем рынке продано более 70 тыс. автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ". Программой кредитования за время ее действия воспользовались более 33 тыс. физических лиц. Они приобрели почти половину от общего объема проданных на белорусском рынке отечественных автомобилей.