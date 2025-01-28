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Лукашенко продлил действие программы кредитования граждан Беларуси на покупку автомобилей BELGEE

Глава государства Александр Лукашенко принял решение о продлении программы кредитования граждан Беларуси на покупку отечественных легковых автомобилей. Соответствующий указ Президент подписал 28 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В рамках программы можно приобрести легковые автомобили отечественного бренда BELGEE.

Всего на внутреннем рынке продано более 70 тыс. автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ". Программой кредитования за время ее действия воспользовались более 33 тыс. физических лиц. Они приобрели почти половину от общего объема проданных на белорусском рынке отечественных автомобилей.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси