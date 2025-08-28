Лукашенко рассказал о желании и условии посещения "Мак.бай"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, при каком условии готов посетить "Мак.бай", информирует БЕЛТА.

Речь зашла и о том, чтобы более широко использовать белорусский картофель в организациях общественного питания, в том числе в сети "Мак.бай". Президент напомнил, что прежние владельцы сбежали из Беларуси и государству пришлось вмешаться, чтобы сеть продолжила работать. "Я говорю: бог с вами, вы же "Макдональдс" этот не унесете? 27 точек - не увезете. Ну и езжайте. Взял на контроль, - напомнил, как это было, Президент. - Сегодня мне говорят: очереди стоят. Обошлись. У нас умные люди".

Первоначально после этого решения возникали некоторые сложности с поставкой ингредиентов для приготовления отдельных блюд. Например, требовались определенной рецептуры котлеты для бургеров, сорта картофеля для приготовления его во фритюре и так далее. Глава государства ориентировал на то, чтобы в максимальной степени использовать отечественные продовольственные продукты, тем более что страна славится своими качественными и вкусными продуктами, производит их в достаточном количестве.

Сейчас импортозамещение произведено примерно на 84 %. "Там должно быть белорусское", - поставил задачу Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что для приготовления картофеля фри должны использовать на 100 % отечественный картофель. Президента заверили, что уже сейчас в этой сети готовят все из белорусского сырья, в том числе и картофель фри, и котлеты для "биг-маков". Из импортного - только булочка, но и ее вот-вот начнут выпекать в стране, таким образом закрыв оставшиеся 16 %. Планируется, что соответствующая пекарня начнет работать с февраля, и тогда меню "Мак.бай" станет на 100 % свое, белорусское.